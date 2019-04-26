"Уралкабель" повысил эффективность климатических испытаний продукции

АО «Уралкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) приобрело новое испытательное оборудование стоимостью порядка 3 млн рублей. Климатическая камера позволяет проводить испытания кабельной продукции низкими и высокими температурами, а также относительной влажностью.

«На новом оборудовании мы проводим в основном периодические и квалификационные испытания. Первые проводятся раз в полгода-год и подтверждают соответствие выпускаемой продукции установленным требованиям. Квалификационные испытания необходимы, например, при замене материала по нашей инициативе или по требованию заказчика. Раньше у нас была одна камера для испытаний холодом, а для проверки влажностью мы отправляли образцы в томский научный институт НИКИ. Сейчас мы можем сами давать заключения и, что самое главное, - более активно осваивать выпуск новых конструкций», - рассказал начальник службы качества АО «Уралкабель» Никита Лесников.

Диапазон рабочих температур новой климатической камеры – от -80 до + 180 градусов. В нее можно поместить сразу несколько образцов. Для проверки качества изоляции кабель выдерживают на морозе от 1 до 6 часов, во влажной среде – от 2 до 20 суток. Существуют так называемые циклические испытания, когда образец сразу из холода перемещают в тепло и обратно.

Новое оборудование имеет современное программное обеспечение, куда можно закладывать количество, протяженность циклов и т.д.