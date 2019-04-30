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Происшествия

Барабаны с силовым кабелем длиной 1,4 км похитили на юге Москвы

Барабаны с силовым кабелем длиной 1,4 км похитили на юге Москвы

30 апреля 2019, 12:56
Рубрика: Происшествия
Метки: ХИЩЕНИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Столичная полиция разыскивает неизвестного, похитившего два барабана с силовым алюминиевым кабелем длиной 1,4 км в районе Москворечье-Сабурово. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, 29 апреля в полицию обратился мастер организации, который сообщил о хищении имущества на Каширском шоссе, д. 59, корп. 1.

«Сотрудники МВД выяснили, что у дома по указанному адресу неизвестный похитил два барабана с силовым алюминиевым кабелем общей длиной 1,4 км, предназначенным для дальнейшей прокладки. Материальный ущерб составил более 1,3 млн руб.», - сказали в пресс-службе.

Полицейские возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется следствие.

 

mskagency.ru

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