Европейский инвестиционный банк выделяет финансирование для сооружения двух офшорных ветропарков суммарной мощностью 978 МВт во французской прибрежной зоне

Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank, EIB) одобрил выделение кредитов для проектов офшорных ветропарков Fécamp и St-Nazaire, которые планируется построить в прибрежной зоне Франции. EIB считает, что развитие офшорной ветроэнергетики отвечает национальным и общеевропейским целям – обеспечение надежности электроснабжения и сохранение экологии за счет производства электроэнергии из ВИЭ.

Офшорный ветропарк Fécamp проектной мощностью 498 МВт будет состоять из 83 турбин производства американской корпорации General Electric – GE Haliade 150-6 мощностью 6 МВт каждая. Проект реализуется компаниями EDF Energies Nouvelles (EDF EN), Enbridge и Wpd Offshore. Ожидается, что сооружение ветропарка Fécamp позволит обеспечить электроэнергией около 770 тыс. человек. Ввод в эксплуатацию ветропарка первоначально планировался в 2020 г., но был перенесен на 2021 г. или 2022 г.

Офшорный ветропарк Saint-Nazaire проектной мощностью 480 МВт и состоящий из 80 турбин GE Haliade 150-6 будет размещен у порта Сен-Назер (SaintNazaire) в устье р. Луары в департаменте Луара Атлантическая (Loire Atlantique). Реализацию проект осуществляет компания Eolien maritime France, принадлежащая EDF EN и Enbridge. Ввод в эксплуатацию ветропарка ожидается в 2021 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata