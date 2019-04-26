Представители ПАО "Тулэнерго" ознакомились с производственными мощностями ЗАО "ЗЭТО"

29 апреля великолукский завод электротехнического оборудования с рабочим визитом посетила делегация ПАО «Тулэнерго».



Встречавший гостей Заместитель коммерческого директора – Управляющий по сбыту ЗАО «ЗЭТО» Олег Урцев, рассказал о применяемых на производстве современных технологиях, о повышении качества выпускаемой продукции.



Гости завода ознакомились с полным производственным циклом предприятия. Технические специалисты завода провели экскурсию, по основным цехам производственного цикла и современному цеху про сборке элегазового оборудования и участка приема-сдаточным испытаний.



Представители ПАО «Тулэнерго» смогли обсудить непосредственно с техническими специалистами актуальные вопросы, касающиеся эксплуатации оборудования.



По итогам встречи представители ПАО «Тулэнерго» обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества с производством ЗАО «ЗЭТО».