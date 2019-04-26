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Производство

Представители ПАО "Тулэнерго" ознакомились с производственными мощностями ЗАО "ЗЭТО"

Представители ПАО Тулэнерго ознакомились с производственными мощностями ЗАО ЗЭТО

30 апреля 2019, 16:45
Рубрика: Производство
Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника 

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ЗЭТО

29 апреля великолукский завод электротехнического оборудования с рабочим визитом посетила делегация ПАО «Тулэнерго».

Встречавший гостей Заместитель коммерческого директора – Управляющий по сбыту ЗАО «ЗЭТО» Олег Урцев, рассказал о применяемых на производстве современных технологиях, о повышении качества выпускаемой продукции.

Гости завода ознакомились с полным производственным циклом предприятия. Технические специалисты завода провели экскурсию, по основным цехам производственного цикла и современному цеху про сборке элегазового оборудования и участка приема-сдаточным испытаний.

Представители ПАО «Тулэнерго» смогли обсудить непосредственно с техническими специалистами актуальные вопросы, касающиеся эксплуатации оборудования.

По итогам встречи представители ПАО «Тулэнерго» обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества с производством ЗАО «ЗЭТО».

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ЗАО "ЗЭТО"

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