Представители ПАО "Тулэнерго" ознакомились с производственными мощностями ЗАО "ЗЭТО"

NEW. ИНТЕРВЬЮ с Андреем Писанным
30 апреля 2019, 16:45
Рубрика: Производство
Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника
29 апреля великолукский завод электротехнического оборудования с рабочим визитом посетила делегация ПАО «Тулэнерго».
Встречавший гостей Заместитель коммерческого директора – Управляющий по сбыту ЗАО «ЗЭТО» Олег Урцев, рассказал о применяемых на производстве современных технологиях, о повышении качества выпускаемой продукции.
Гости завода ознакомились с полным производственным циклом предприятия. Технические специалисты завода провели экскурсию, по основным цехам производственного цикла и современному цеху про сборке элегазового оборудования и участка приема-сдаточным испытаний.
Представители ПАО «Тулэнерго» смогли обсудить непосредственно с техническими специалистами актуальные вопросы, касающиеся эксплуатации оборудования.
По итогам встречи представители ПАО «Тулэнерго» обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества с производством ЗАО «ЗЭТО».