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За рубежом

Шведские Vattenfall и Fortum обеспечат резервы мощности для национальной энергосистемы

Шведские Vattenfall и Fortum обеспечат резервы мощности для национальной энергосистемы

30 апреля 2019, 13:54
Рубрика: За рубежом
Метки: Svenska Kraftnat
Отрасль: Электроэнергетика 

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По сообщению шведского системного оператора Svenska Kraftnat, скандинавские энергокомпании Vattenfall и Fortum обязуются обеспечить поставку в общей сложности 110 МВт резервной мощности для поддержания энергобаланса при технологических нарушениях в национальной энергосистеме.

Системный оператор в сентябре 2018 г. объявил тендер на поставку резервов мощности в объеме 300 МВт в целях обеспечения замещения мощности устаревших газовых турбин, которые, становятся все более ненадежными. Резервная мощность должна быть активирована в течение 15 минут после получения команды системного оператора, чтобы избежать перебоев в энергоснабжении при аварийных отключениях традиционной генерации.

Начиная с 1 июня и в течение 12 месяцев Vattenfall и Fortum обязуются поддерживать резервы мощности в объеме 50 МВт и около 60 МВт соответственно.

Информационно-аналитический ресурс EnergyWorld

Компания: АО "СО ЕЭС"

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