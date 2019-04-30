Шведские Vattenfall и Fortum обеспечат резервы мощности для национальной энергосистемы

По сообщению шведского системного оператора Svenska Kraftnat, скандинавские энергокомпании Vattenfall и Fortum обязуются обеспечить поставку в общей сложности 110 МВт резервной мощности для поддержания энергобаланса при технологических нарушениях в национальной энергосистеме.

Системный оператор в сентябре 2018 г. объявил тендер на поставку резервов мощности в объеме 300 МВт в целях обеспечения замещения мощности устаревших газовых турбин, которые, становятся все более ненадежными. Резервная мощность должна быть активирована в течение 15 минут после получения команды системного оператора, чтобы избежать перебоев в энергоснабжении при аварийных отключениях традиционной генерации.

Начиная с 1 июня и в течение 12 месяцев Vattenfall и Fortum обязуются поддерживать резервы мощности в объеме 50 МВт и около 60 МВт соответственно.

Информационно-аналитический ресурс EnergyWorld