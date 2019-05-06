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За рубежом

Еврокомиссия выделяет € 385 млн на поддержку развития литовской ВИЭ-энергетики

Еврокомиссия выделяет € 385 млн на поддержку развития литовской ВИЭ-энергетики

6 мая 2019, 17:40
Рубрика: За рубежом
Метки: ВИЭ, ЕВРОКОМИССИЯ, ЛИТВА
Отрасль: Электроэнергетика 

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Еврокомиссия в соответствии с правилами оказания помощи государствамчленам ЕС утвердила программу поддержки производства электроэнергии на базе ВИЭ в Литве.

Программа с общим бюджетом в € 385 млн, будет распространяться на все объекты ВИЭ-генерации. Цель программы – помочь Литве в реализации всех проектов, связанных с использованием ВИЭ, и одновременно содействовать достижению экологических целей ЕС.

С 1 мая 2019 г. в Литве начнется внедрение новой схемы государственной поддержки генерирующих объектов на базе ВИЭ (ветровой, солнечной и гидрогенерации). Применение новой схемы должно обеспечить достижение национальной цели по доведению к 2025 г. доли ВИЭ в общем объеме генерирующих мощностей до 38%. Система государственной поддержки развития ВИЭ в Литве будет действовать до 1 июля 2025 г. либо до достижения 38% доли ВИЭ-генерации.

Энергообъекты, подпадающие под действие новой схемы поддержки, будут получать помощь в виде надбавки к цене на вырабатываемую электроэнергию, размер которой определяется по результатам торгов с участием объектов ВИЭгенерации всех типов, независимо от их мощности или используемой технологии.

Однако окончательный размер надбавки не должен превышать разницу между рыночной ценой на электроэнергию в литовской торговой зоне (справочная цена) и средней стоимостью производства электроэнергии для наиболее экономически эффективной ВИЭ-технологии, используемой в Литве (максимальная цена).

Как справочная, так и максимальная цены будут устанавливаться национальным регулятором в энергетике – Национальной комиссией по контролю за энергетикой и ценами (National Commission for Energy Control and Prices).

Информационно-аналитический ресурс 4COffshore

Компания: АО "СО ЕЭС"

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