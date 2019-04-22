Обновился состав Международного комитета по присуждению премии “Глобальная энергия”

Ассоциация “Глобальная энергия” провела ротацию и утвердила новый состав членов Международного комитета по присуждению премии. Таким образом, новый состав Международного комитета сформировали 20 известных ученых из 14 стран мира. Британская ученого Роднея Аллама на посту Председателя Международного комитета сменил Рае Квон Чунг, советник председателя группы HELP при генеральном секретаре ООН, член Межправительственной группы экспертов по изменению климата, удостоенный Нобелевской премии мира в 2007 году.

Согласно положению о деятельности ассоциации, “Глобальная энергия” формирует и утверждает новых членов Международного комитета один раз в четыре года. В его состав могут войти руководители авторитетных научных организаций, видные ученые, добившиеся международного признания в области энергетики, государственные и общественные деятели. Именно Международный комитет принимает финальное решение по определению лауреатов премии “Глобальная энергия” из числа номинантов текущего года.

Новыми членами Международного комитета стали такие видные деятели, как Дитрих Меллер, Вице-президент «Сименс» в России, Франческо Профумо, Президент Compagnia di San Paolo, Николай Рогалев, Ректор НИУ «МЭИ», Сяньшень Сунь, Генеральный секретарь Международного энергетического форума (IEF), Нобуо Танака, Председатель Правления Sasakawa Peace Foundation, Доминик Фаш, Председатель совета директоров Fondation Sophia-Antipolis, Член совета директоров KEGOC. С полным перечнем членов Международного комитета можно ознакомиться по ссылке.

Комментируя утверждение нового списка членов Международного комитета Александр Игнатов, и.о. Президента ассоциации “Глобальная энергия”, отметил:

“Наша команда постоянно работает над расширением экспертной базы специалистов, которые имеют непосредственное отношение к процедуре выбора лауреатов. Мы давно вели переговоры с новыми членами Международного комитета и успели убедиться, что их деятельность, профессиональная экспертиза и обширный опыт положительно скажутся на развитии “Глобальной энергии”. Совсем скоро этим людям предстоит принять окончательное решение о присуждении премии 2019 года. Они соберутся на очное заседание для проведения финальной оценки номинантов этого цикла и выбора лауреатов 2019 года. Убежден, что их компетентность и профессионализм позволят сделать беспристрастный и объективный выбор”.

Отметим, что имена лауреатов премии “Глобальная энергия” будут объявлены во время официальной пресс-конференции 30 мая в пресс-центре ТАСС.