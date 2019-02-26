Президент подписал закон об устойчивом Рунете

Владимир Путин подписал в среду федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», сообщает Kremlin.ru.

Это так называемый закон об устойчивости Рунета, согласно которому в стране будет создана национальная система маршрутизации интернет-трафика с целью обеспечить надёжную работу российского сегмента Интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия.

О том, что такое воздействие на Рунет в условиях нынешней системы управления Интернетом возможно, власть заявляла пять лет назад.

Принятие закона обусловлено также тем, что США в сентябре 2018 года приняли «Стратегию национальной кибербезопасности США». Этот документ прямо объявляет о намерении США свести на нет «попытки авторитарных государств», России в том числе, взять под контроль национальные сегменты Интернета – т.е. обеспечить государственный суверенитет в Сети. Для предотвращения «безответственного поведения государств в киберпространстве, влекущего ущерб США или американским партнёрам», а также для наказания за такие действия американцы, действуя с позиции силы, будут применять все методы, в том числе военные.

«Киберстратегия США» фактически игнорирует международное право в киберпространстве, заменяя его термином «добровольная приверженность факультативным нормам ответственного поведения государств в мирное время». Определение «факультативных норм ответственного поведения» власти США оставляют за собой.

Законопроект об устойчивом Рунете встретил противодействие операторов связи на обсуждениях в профильном комитете Госдумы и при первом чтении – какие средства необходимы для его реализации, не приведёт ли документ к созданию в России аналога китайского “великого файервола” (проект «Золотой щит», который ограничивает доступность определённых интернет-сервисов на территории страны) и пр. Ко второму чтению законопроект был значительно доработан.

Закон возлагает на госорганы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения при осуществлении взаимодействия в электронной форме, в том числе с гражданами и организациями, обязанность обеспечивать возможность осуществления такого взаимодействия в соответствии с правилами и принципами, установленными национальными стандартами РФ в области криптографической защиты информации, утверждёнными в соответствии с ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».

Координация обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования Интернета на территории России возлагаются на Роскомнадзор.

Определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи, обязаны при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком. Создаётся инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым DNS-серверам.

Кроме того, предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. Технические средства должны обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещённой информацией не только по сетевым адресам, но и путём запрета пропуска проходящего трафика.

Вводятся регулярные учения органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности Рунета.