Калифорнийский CAISO подготовил изменения в правила активации резервов мощности

Независимый системный оператор американского штата Калифорния CAISO направил на согласование в Федеральную комиссию по регулированию энергетики FERC два изменения в правила активации резервов мощности, обеспечивающие системному оператору возможность более оперативно задействовать ресурсы управления потреблением (Demand Reponse, DR) в аварийных ситуациях, а также ограничивающие штрафные санкции, налагаемые на объекты генерации, не выполнившие своих обязательств по активации резервов по независящим от них причинам.

По действующим в настоящее время правилам CAISO имеет право использовать DR-ресурсы только после специального предупреждения (оперативного уведомления) о возможности активации DR-резерва, которое на практике выпускается CAISO достаточно редко, и только перед тем, как обратиться за оказанием помощи к системным операторам соседних операционных зон (после исчерпания всех иных видов ресурсов внутри своей операционной зоны).

Предлагаемые изменения предусматривают возможность активации DR-резервов по решению системного оператора в любое время после выдачи оперативного уведомления.

Кроме того, системный оператор предлагает освободить от штрафов за невыполнение своих обязательств объекты генерации, оказывающие услуги по балансированию в операционной зоне CAISO, не только в случае вынужденных, но и плановых отключений, происходящих по независящим от них причинам.

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