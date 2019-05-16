 
Подписаться на новости
За рубежом

Калифорнийский CAISO подготовил изменения в правила активации резервов мощности

Калифорнийский CAISO подготовил изменения в правила активации резервов мощности

16 мая 2019, 10:50
Рубрика: За рубежом
Метки: CAISO
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

153 просмотра

Независимый системный оператор американского штата Калифорния CAISO направил на согласование в Федеральную комиссию по регулированию энергетики FERC два изменения в правила активации резервов мощности, обеспечивающие системному оператору возможность более оперативно задействовать ресурсы управления потреблением (Demand Reponse, DR) в аварийных ситуациях, а также ограничивающие штрафные санкции, налагаемые на объекты генерации, не выполнившие своих обязательств по активации резервов по независящим от них причинам.

По действующим в настоящее время правилам CAISO имеет право использовать DR-ресурсы только после специального предупреждения (оперативного уведомления) о возможности активации DR-резерва, которое на практике выпускается CAISO достаточно редко, и только перед тем, как обратиться за оказанием помощи к системным операторам соседних операционных зон (после исчерпания всех иных видов ресурсов внутри своей операционной зоны).

Предлагаемые изменения предусматривают возможность активации DR-резервов по решению системного оператора в любое время после выдачи оперативного уведомления.

Кроме того, системный оператор предлагает освободить от штрафов за невыполнение своих обязательств объекты генерации, оказывающие услуги по балансированию в операционной зоне CAISO, не только в случае вынужденных, но и плановых отключений, происходящих по независящим от них причинам.

Официальный сайт S&P Global

Компания: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Fingrid и Svenska kraftnät провели исследование перспектив строительства нового трансграничного соединения между Финляндией и Швецией
Siemens осуществит модернизацию старейшей ВПТ в Индии
В Китае началось строительство ГЭС Yebatan мощностью 2,24 ГВт
Сенат США подготовил законопроект о санкциях против строителей
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно