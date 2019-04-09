"Псковэнерго" обеспечило мощность строящемуся крупному зерносушильному комплексу в Палкино

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» полностью обеспечил необходимой электрической мощностью строящийся в Палкино современный зерносушильный комплекс. Как сообщили в отделе технологического присоединения, энергоемкой производственной площадке выделена запрашиваемая мощность 250 кВт от подстанции 35 кВ «Палкино». Для создания внешней схемы электроснабжения здесь была построена трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ и проложены кабельные линии.



Заказчиком на выделение мощности выступило ООО «Тригорское». Этот развивающийся агрохолдинг занимается выращиванием зерновых и зерно-бобовых, а также семян масличных культур – пшеницы, ячменя, гречихи, гороха и рапса. Сельхозпроизводитель включает в оборот залежную - некогда заброшенную землю. На сегодня его работники возделывают порядка 14 тыс. га под яровые и озимые посевы в Пушкиногорском, Красногородском, Пыталовском и Палкинском районах.



По словам главного энергетика ООО «Тригорское» Дмитрия Иванова, строящийся в Палкино зерносушильный комплекс будет уже третьим на счету у агрохолдинга аналогичной мощности. Предприятие намерено пустить его в эксплуатацию к нынешней уборочной кампании. Техническое оснащение зерносушильного комплекса позволит обрабатывать до 40 тонн зерна в час.