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Модернизация

"Псковэнерго" обеспечило мощность строящемуся крупному зерносушильному комплексу в Палкино

Псковэнерго обеспечило мощность строящемуся крупному зерносушильному комплексу в Палкино

16 мая 2019, 12:59
Рубрика: Модернизация
Метки: ПСКОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» полностью обеспечил необходимой электрической мощностью строящийся в Палкино современный зерносушильный комплекс. Как сообщили в отделе технологического присоединения, энергоемкой производственной площадке выделена запрашиваемая мощность 250 кВт от подстанции 35 кВ «Палкино». Для создания внешней схемы электроснабжения здесь была построена трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ и проложены кабельные линии.
 
Заказчиком на выделение мощности выступило ООО «Тригорское». Этот развивающийся агрохолдинг занимается выращиванием зерновых и зерно-бобовых, а также семян масличных культур – пшеницы, ячменя, гречихи, гороха и рапса. Сельхозпроизводитель включает в оборот залежную - некогда заброшенную землю. На сегодня его работники возделывают порядка 14 тыс. га под яровые и озимые посевы в Пушкиногорском, Красногородском, Пыталовском и Палкинском районах.
 
По словам главного энергетика ООО «Тригорское» Дмитрия Иванова, строящийся в Палкино зерносушильный комплекс будет уже третьим на счету у агрохолдинга аналогичной мощности. Предприятие намерено пустить его в эксплуатацию к нынешней уборочной кампании. Техническое оснащение зерносушильного комплекса позволит обрабатывать до 40 тонн зерна в час.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Псковэнерго"

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