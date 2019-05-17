До Богандинского индустриального парка проложат железнодорожную ветку

К индустриальному парку «Богандинский» в Тюменской области проведут железную дорогу. Строительством железнодорожной инфраструктуры для транспортного обслуживания парка займется СвЖД. Соответствующее соглашение было подписано 16 мая директором «Агентства инфраструктурного развития Тюменской области» Ольгой Романец и начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым.

Как рассказали в пресс-службе областного агентства инфраструктурного развития, строительство железной дороги СвЖД полностью возьмет на себя. Компания разработает обосновывающие материалы по строительству железнодорожной инфраструктуры для транспортного обслуживания индустриального парка «Богандинский», проектную и рабочую документацию, а также построить и присоединить железнодорожную инфраструктуры парка к существующей железнодорожной инфраструктуре общего пользования.

Индустриальный парк «Богандинский» обещает стать первым в границах Свердловской магистрали прорывным проектом такого плана. Начальник СвЖД подтвердил также заинтересованность компании в развитии транспортно-логистических проектов.

Как отметила Ольга Романец, железнодорожная инфраструктура позволит привлечь в индустриальный парк «Богандинский» крупных инвесторов:

- Для долгосрочного развития индустриального парка «Богандинский» наличие железнодорожной инфраструктуры – обязательный элемент. С началом его реализации мы сможем привлекать на площадку парка крупных инвесторов, которые готовы возвести серьезные производственные мощности и которым требуется развитая логистика для погрузки произведенной продукции и получения необходимого сырья для ее производства.

Иван Колесников заметил, что Тюменская область является надежным партнером Свердловской железной дороги. Здесь созданы оптимальные условия для грузоотправителей, поэтому РЖД стремится обеспечивать развитие инфраструктуры на промышленных площадках, чтобы обеспечить в регионе экономический эффект от перевозок в разумные сроки.

ng72.ru