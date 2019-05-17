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За рубежом

В Ливане утвержден план реструктуризации электроэнергетического сектора

В Ливане утвержден план реструктуризации электроэнергетического сектора

17 мая 2019, 15:01
Рубрика: За рубежом
Метки: ЛИВАН
Отрасль: Электроэнергетика 

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Парламент Ливана принял поправки, необходимые для реализации плана по реструктуризации электроэнергетического сектора страны. После окончания в 1990 г. гражданской войны в стране существуют огромные проблемы с энергоснабжением.

Субсидии, выделяемые для государственной электроэнергетической компании Électricité du Liban (EDL), составят почти $ 2 млрд в год. Планом реструктуризации предусмотрен ввод к 2020 г. дополнительно 1 450 МВт временных генерирующих мощностей, чтобы общий объем достиг 3 500 МВт, достаточных для обеспечения круглосуточного энергоснабжения. В течение следующих шести лет предусмотрено увеличение более чем на 3 000 МВт за счет строительства новых электростанций и более широкого использования ВИЭ-генерации.

Информационно-аналитический ресурс EnergyWorld

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