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За рубежом

Верховный суд США отклонил иски, оспаривающие законность субсидирования атомной генерации

Верховный суд США отклонил иски, оспаривающие законность субсидирования атомной генерации

17 мая 2019, 12:30
Рубрика: За рубежом
Метки: США
Отрасль: Электроэнергетика Атомная промышленность 

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Верховный суд США (Supreme Court of the United States) без объяснения причин отказался принять к рассмотрению два иска, оспаривающих выделение субсидий из бюджетов штатов Нью-Йорк и Иллинойс на развитие атомной генерации на территории штатов. Иски были поданы собственниками генерирующих компаний, использующих ископаемые виды топлива, и поддержаны в 2018 г. судами первой и второй инстанции – федеральными окружными и апелляционными.

Во многих штатах принимаются специальные программы, которые в различной форме предусматривают выделение из бюджета штата субсидий для участников рынка, что, как считают многие представители отраслевого сообщества, препятствует свободной конкуренции при ценообразовании. Программы поддержки предназначены преимущественно для атомной и ВИЭ-генерации. Отказ Верховного суда – высшей судебной инстанции в стране – рассматривать дела по субсидиям Нью-Йорка и Иллинойса оценивается как подтверждение законности таких программ.

Ранее Верховный суд заявлял, что неправомерно связывать получение бюджетных субсидий с участием в энергорынках за пределами своего штата, но программы субсидирования атомной генерации не накладывают подобных обязательств.

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