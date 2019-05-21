Александр Новак в интервью Bloomberg: “Мы рассматриваем разные опции, в том числе послабление квот по сокращению добычи”

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью телеканалу Bloomberg рассказал о том, как Россия исполняет договоренности ОПЕК+ о снижении добычи, что было решено на встрече в Джидде и когда можно будет ожидать дальнейших решений стран Соглашения ОПЕК+ об изменении добычи нефти.

В настоящее время принимать решения о дальнейшем изменении кооперации стран Соглашения ОПЕК+ преждевременно, отметил Александр Новак. По его мнению, сейчас на рынок влияет слишком много факторов неопределенности.

“Количество “черных лебедей” на рынке значительно выросло. Мы, конечно, стараемся рассматривать множество факторов, которые оказывают то или иное влияние на рынок”, - сказал Александр Новак.

Глава Минэнерго России добавил, что в том числе по этой причине по итогам 14-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета страны ОПЕК и не-ОПЕК пришли к заключению о продолжении кооперации и мониторинга рынка до вынесения решения в июне.

“Мы отметили, что странам Соглашения необходимо вернуться к полному исполнению сделки для гарантии того, что стабильность рынка сохранится. Конкретные параметры, в которых мы будем действовать во второй половине 2019 года, будут определены в Вене в течение месяца. Мы рассматриваем разные опции, в том числе послабление квот по сокращению добычи. Естественно, при соответствующих сигналах от рынка”, - добавил глава Минэнерго России.

Россия при этом остается в числе стран, полностью придерживающихся установленных квот, подчеркнул Александр Новак. Некоторые государства перевыполняют свои квоты, как Саудовская Аравия, что во многом помогает держать баланс и покрывать неисполненные другими странами квоты, отметил он.