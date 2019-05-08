"Камский кабель" примет участие в выставке "Уголь и майнинг" в Новокузнецке

Создана Комиссия по вопросам развития и внедрения технологий
23 мая 2019, 09:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ, УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ-2019
Отрасль: Кабельная промышленность
Вниманию посетителей будут представлены образцы
ООО «Камский кабель» приглашает на международную специализированную выставку технологий горных разработок «Уголь России и майнинг-2019».
На стенде можно будет ознакомиться с новой и серийной продукцией предприятия, а также провести переговоры с техническим специалистом и представителями продаж специализированной группы, которые ответят на вопросы и помогут в выборе необходимых кабелей.
«Камский кабель» является одним из крупнейших производителей кабельной продукции с полувековым опытом поставок на стратегические объекты страны, ближнего и дальнего зарубежья. Производство кабелей для открытых и горных работ является одним из значимых направлений завода.
Дата: 4 - 7 июня 2019 г.
Место: г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51 (Заводской район), ВК «Кузбасская ярмарка», Павильон 2.
Стенд: №2.В16
Сайт выставки: http://www.ugolmining.ru
Для бесплатного посещения выставки зарегистрируйтесь по http://www.ugolmining.ru/#!/visitors/. Распечатайте Ваш именной электронный билет. Это самый лёгкий способ избежать очередей на входе!