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Мероприятия

"Камский кабель" примет участие в выставке "Уголь и майнинг" в Новокузнецке

Вниманию посетителей будут представлены образцы

Вниманию посетителей будут представлены образцы

ООО «Камский кабель» приглашает на международную специализированную выставку технологий горных разработок «Уголь России и майнинг-2019».

На стенде можно будет ознакомиться с новой и серийной продукцией предприятия, а также провести переговоры с техническим специалистом и представителями продаж специализированной группы, которые ответят на вопросы и помогут в выборе необходимых кабелей.

«Камский кабель» является одним из крупнейших производителей кабельной продукции с полувековым опытом поставок на стратегические объекты страны, ближнего и дальнего зарубежья. Производство кабелей для открытых и горных работ является одним из значимых направлений завода.

Дата: 4 - 7 июня 2019 г.

Место: г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51 (Заводской район), ВК «Кузбасская ярмарка», Павильон 2.

Стенд: №2.В16

Сайт выставки: http://www.ugolmining.ru

Для бесплатного посещения выставки зарегистрируйтесь по http://www.ugolmining.ru/#!/visitors/. Распечатайте Ваш именной электронный билет. Это самый лёгкий способ избежать очередей на входе!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Камский кабель"

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