Количество банков, уполномоченных осуществлять проектное финансирование жилищного строительство, увеличено

В целях стимулирования конкурентной среды требования к кредитному рейтингу банков, имеющих право на открытие счетов эскроу для расчётов по договорам участия в долевом строительстве, снижены до уровня ВВВ-. Это позволит предоставить такое право ещё 37 банкам, в том числе 16 региональным. Соответствующее постановление Правительства РФ подписано Председателем Правительства 16 мая и опубликовано на официальном сайте.

Ранее Правительством России были установлены критерии, которым должны соответствовать банки, имеющие право на открытие счетов эскроу для расчётов по договорам участия в долевом строительстве. Одним из требований является наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня A-(RU) кредитного рейтингового агентства «АКРА» или не ниже уровня ruА- кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА». Таким образом, на 1 марта 2019 года установленным критериям соответствовали 63 банка, из них 18 региональных.

Подписанным постановлением требования к кредитному рейтингу банков, имеющих право на открытие счетов эскроу, снижены до уровня ВВВ-. Это позволит предоставить такое право ещё 37 банкам, в том числе 16 региональным, что повысит конкуренцию на рынке и расширит возможности выбора кредитной организации для застройщиков.

В целях минимизации рисков при привлечении денежных средств граждан для долевого строительства и рисков застройщиков установлено, что для банков с кредитным рейтингом ниже чем А- и до ВВВ- включительно лимит суммы задолженности по всем договорам о предоставлении целевых кредитов застройщикам на строительство многоквартирных домов или других объектов недвижимости будет определяться в размере не более 20% величины собственных средств банка.