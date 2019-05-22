В Южной Корее запущен четвертый энергоблок на АЭС Шин-Кори

Южнокорейская государственная компания – Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) – запустила четвертый энергоблок на АЭС Шин-Кори (Shin Kori).

Четвертый энергоблок с усовершенствованным ядерным реактором с водой под давлением APR-1 400 (Advanced Pressurised Reactor) располагаемой мощностью 1 340 МВт должны были ввести в эксплуатацию в ноябре 2017 г., но запуск реактора был отложен.

В настоящее время энергоблок подключен на синхронную работу с национальной энергосистемой. Ввод энергоблока в коммерческую эксплуатацию ожидается в конце августа 2019 г. В настоящее время на АЭС Шин-Кори эксплуатируется 2 реактора OPR-1 0002 мощностью 950 МВт нетто (1 000 МВт брутто) каждый, которые были введены в эксплуатацию в 2011 г. и 2012 г. соответственно, а также реактор APR-1 400 мощностью 1 340 МВт нетто (первый реактор корейской разработки), введенный в эксплуатацию в декабре 2016 г.

Строительство энергоблока Шин-Кори 4 началось в августе 2009 г., но было приостановлено по техническим причинам (как и в случае с энергоблоком Шин-Кори 3). В июне 2016 г. от южно-корейского регулятора в атомной энергетике South Korea's nuclear regulator было получено разрешение на строительство энергоблоков Шин-Кори 5 и Шин-Кори 6, ввести в эксплуатацию которые планировалось в марте 2021 г. и в 2022 г. соответственно. Однако, в июле 2017 г. KHNP временно приостановило сооружение энергоблоков после выхода правительственного решения о приостановке строительства и формировании общественной комиссии для публичного обсуждения следует ли продолжить строительство или полностью остановить реализацию проекта расширения АЭС Шин-Кори.

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