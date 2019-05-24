Elering оценил динамику цен на электроэнергию в апреле 2019 г.

Согласно данным, опубликованным системным оператором Эстонии Elering, средняя цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне рынка на сутки вперед Nord Pool в апреле 2019 г. по сравнению с мартом выросла и составила € 42,18 за МВт*ч. Повышение цен зафиксировано также в Финляндии – на 3,57% (с € 40,01 до € 41,44 за МВт*ч), в Латвии – на 8,61% (с € 40,07 до € 43,52 за МВт*ч), в Литве – на 8,83% (с € 39,99 до € 43,52 за МВт*ч). В тоже время системная цена Nord Pool упала на 0,1% (с € 40,86 до € 40,82 за МВт*ч).

Трансграничные перетоки электроэнергии между Эстонией и Финляндией в ≈88% времени были направлены из Финляндии в Эстонию и в ≈6% времени – из Эстонии в Финляндию, в течение ≈6% времени торговля электроэнергией между странами не осуществлялась. Доступная для торговли пропускная способность межгосударственного сечения в направлении Эстонии была загружена в среднем на 41%, ее полное использование наблюдалось в течение 52 часов.

Перетоки электроэнергии между Эстонией и Латвией в ≈80% времени были направлены из Эстонии в Латвию и в ≈9% времени – из Латвии в Эстонию, в остальное время торговля между странами не осуществлялась. Пропускная способность сечения в направлении Латвии была загружена в среднем на 37%, ее полное использование наблюдалось в течение 74 часов.

С учетом сделок на рынке Nord Pool, заключенных в последний торговый день апреля 2019 г., средняя цена за 1 МВт*ч в эстонской ценовой зоне Nord Pool планируется на уровне € 45,93 в мае и € 45,73-46,43 в июне 2019 г.

Доходы, полученные Elering за распределение трансграничной пропускной способности в апреле 2019 г., составили около € 700 000.

Официальный сайт Elering