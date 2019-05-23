Изменены правила мониторинга цен строительных ресурсов

В правила мониторинга цен строительных ресурсов внесены изменения. Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации (№ 604) опубликовано на сайте кабмина.

Принятие указанного постановления является одним из срочных мероприятий, направленных на совершенствование ценообразования в строительной отрасли и «безболезненный» переход к ресурсному методу определения сметной стоимости строительства, основанному на итогах государственного мониторинга цен строительных ресурсов.

В частности, постановлением перенесен срок размещения в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) сметных цен строительных ресурсов, определенных Минстроем России по результатам мониторинга, с 2019 года на 2022 год.

Изменения в правила мониторинга цен строительных ресурсов также предусматривают расширение перечня источников информации, необходимой для формирования сметных цен строительных ресурсов, и участие федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственных корпораций и компаний с государственным участием в механизме определения сметной стоимости строительства.

Это позволит учитывать региональную и отраслевую специфику при определении сметной стоимости строительства и повысить достоверность определения сметной стоимости строительства.

В частности, установлена возможность участия в мониторинге цен строительных ресурсов ФОИВов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, госкорпораций и компаний с государственным участием.

Также в качестве дополнительных источников информации, необходимой для формирования сметных цен строительных ресурсов будет учитываться информация, полученная от субъектов Российской Федерации и предложения оптовых поставщиков строительных ресурсов.

Кроме того, документом установлен порядок расчета ФАУ «Главгосэкспертиза России» и опубликования Минстроем России индексов. Предусмотрена возможность направления ФОИВами, органами исполнительной власти субъектов, госкорпорациями и компаниями с государственным участием предложений о разработке новых необходимых рынку индексов.

Постановление предусматривает установление ФОИВами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, госкорпорациями и компаниями с государственным участием среднемесячных размеров оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли.

Документом также установлены определения широко используемых строительным сообществом понятий , таких как, «индексы изменения сметной стоимости строительства», «ценообразующие строительные ресурсы», «ресурсно-технологическая модель», «сводная номенклатура ценообразующих ресурсов», «перечни специализированных ценообразующих строительных ресурсов».

Кроме того, Минстроем России подготовлена к утверждению Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, которой детально регламентируются правила проведения конъюнктурного анализа, порядок расчета индексов и определения размеров оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли.