Российский химпром увеличивает свою производительность

Статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов принял участие в рабочей поездке заместителя председателя Правительства России Дмитрия Козака в Пермский край и Тюменскую область. Цель двухдневной работы правительственной делегации – открытие крупных высокотехнологичных химических производств и совещание по вопросам развития химической отрасли в России.

21 мая на пермском предприятии «Сибур-Химпром» открылось уникальное производство пластификатора – диоктилтерефталата (ДОТФ). Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов отметил, что производство пластификатора ДОТФ на «Сибур-Химпром» – один из наиболее ярких и успешных примеров реализации Плана Минпромторга РФ по импортозамещению в химической отрасли. Производственной мощности в 100 тысяч тонн в год хватит для того, чтобы порядка 40% произведённой продукции направлять на экспорт.

ДОТФ – новый продукт для России. Этот пластификатор является одним из компонентов напольных и кровельных покрытий, обоев, кабельных пластикатов, защитных покрытий в автопроме, придавая им гибкость, повышенную прочность, износо- и морозостойкость. Продукция, изготовленная на его основе, соответствует самым высоким экологическим требованиям в Европе и других странах мира.

Также в Перми прошло совещание, посвященное развитию российской химической промышленности.

В российском химическом комплексе идет непрерывный процесс создания новых и модернизации действующих производств. Только за 2018 год была завершена работа по 21 инвестиционному проекту, и суммарный объём инвестиций по ним составил более 37,5 млрд рублей. На 2019 год запланирован запуск 28 новых проектов с общим объемом инвестиций более 90 млрд рублей. С начала года уже запущено 5 проектов

- рассказал замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.

В 2018 году из средств федерального бюджета организациям химической промышленности была оказана поддержка в объеме более 6 млрд рублей. Государство компенсировало компаниям часть затрат на транспортировку продукции на экспорт, на проведение НИОКР, на уплату процентов по кредитам на реализацию инвестпроектов.

На совещании были обозначены и некоторые проблемные вопросы практической реализации проектов химического комплекса России и определены пути их решения. В частности, участники мероприятия обсудили ряд важных моментов, касающихся улучшения КППК – у российских химиков этот механизм господдержки очень востребован.

Много разумных предложений было высказано, они заслуживают поддержки или детальной и тщательной проработки. По итогам совещания будут даны поручения федеральным органам власти для того, чтобы была оказана необходимая поддержка развитию химической промышленности

- подвел итоги совещания заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Козак.

22 мая представители правительственной делегации высоко оценили итоги строительства в Тобольске (Тюменская область) нового большого предприятия крупнотоннажной химии – крупнейший российский нефтехимический комплекс «ЗапСибНефтехим». Участники делегации ознакомились с итогами строительства завода, ходом его пуско-наладки и перспективами реализации полимерной продукции.

Проект «ЗапСибНефтехим» - успешный пример реализации стратегии импортозамещения и роста экспортного потенциала в крупнотоннажной химии. При этом запуск такого масштабного производства будет иметь мощный синергетический эффект для целого ряда отраслей, стимулируя их развитие – расширение продуктового ассортимента, появление новых высокопроизводительных рабочих мест. Продукция «ЗапСибНефтехима» будет востребована в медицине, автомобилестроении, легкой промышленности, строительстве, ЖКХ, производстве предметов бытовой химии и электротехнического оборудования

- отметил Виктор Евтухов.

Справочно:

АО «Сибур-Химпром» и «ЗапСибНефтехим» – предприятия, входящие в состав крупнейшей нефтехимической компании России и Восточной Европы, АО «СИБУР Холдинг».

Продукция компании поставляется на предприятия различных регионов страны, а также экспортируется в Финляндию, Чехию, Украину, Беларусь, Польшу, Литву, Казахстан, Киргизстан, Словению и Словакию.