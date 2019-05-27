Компания COMPOLY® представит ассортимент выпускаемой продукции на выставке Проволока Россия 2019

Компания COMPOLY® примет участие в Международной выставке оборудования для производства и обработки проволоки, кабеля и метизов в России Проволока Россия 2019/ Wire Russia 2019, которая состоится в 18-20 июня 2019 на территории ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.

В России выставка Wire Russia имеет статус ведущей выставки отрасли и проводится один раз в два года. Не упустите возможность посетить ключевое событие кабельной индустрии.

Компания COMPOLY® представит текущий ассортимент выпускаемой продукции, а также новинки в сфере термопластичных компаундов и безгалогенных материалов.

Приглашаем посетить стенд компании COMPOLY® № FOC24 в павильоне ФОРУМ.

Будем рады видеть Вас!

Тематика выставки:

1. Оборудование для производства проволоки, кабеля, крепежных деталей, пружин и др. метизов.

2. Технологический инструмент.

3. Вспомогательные материалы для технологических процессов.

4. Материалы, провода и кабели специального назначения.

5. Контрольно-измерительные приборы.

6. Испытательная техника.

7. Специальное оборудование.

8. Услуги, консалтинг, проектирование.

Ждем Вас 18-20 июня 2019, ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне,

павильон ФОРУМ стенд № FOC24.