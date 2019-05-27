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Мероприятия

Компания COMPOLY® представит ассортимент выпускаемой продукции на выставке Проволока Россия 2019

Компания COMPOLY® представит ассортимент выпускаемой продукции на выставке Проволока Россия 2019

27 мая 2019, 15:59
Рубрика: Мероприятия
Метки: WIRE, WIRE RUSSIA, COMPOLY
Отрасль: Материалы для КПП 

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WIRE, WIRE RUSSIA, COMPOLY

WIRE, WIRE RUSSIA, COMPOLY

WIRE, WIRE RUSSIA, COMPOLY

Компания COMPOLY® примет участие в Международной выставке оборудования для производства и обработки проволоки, кабеля и метизов в России Проволока Россия 2019/ Wire Russia 2019, которая состоится в 18-20 июня 2019 на территории ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.

В России выставка Wire Russia имеет статус ведущей выставки отрасли и проводится один раз в два года. Не упустите возможность посетить ключевое событие кабельной индустрии.

Компания COMPOLY® представит текущий ассортимент выпускаемой продукции, а также новинки в сфере термопластичных компаундов и безгалогенных материалов.

Приглашаем посетить стенд компании COMPOLY®  № FOC24 в павильоне ФОРУМ.
Будем рады видеть Вас!

Тематика выставки:

1. Оборудование для производства проволоки, кабеля, крепежных деталей, пружин и др. метизов.
2. Технологический инструмент.
3. Вспомогательные материалы для технологических процессов.
4. Материалы, провода и кабели специального назначения.
5. Контрольно-измерительные приборы.
6. Испытательная техника.
7. Специальное оборудование.
8. Услуги, консалтинг, проектирование.

Ждем Вас 18-20 июня 2019, ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне,
павильон ФОРУМ стенд № FOC24.

Компания: COMPOLY

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