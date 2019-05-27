Робот LineRanger научился ползать по ЛЭП и оперативно устранять аварии

Канадская коммунальная компания Hydro-Quebec разработала робота LineRanger, способного ползать по линии электропередач (ЛЭП), диагностировать неполадки и оперативно устранять аварии. Об этом пишет New Atlas со ссылкой на сообщение компании.

Устройство весом 50 кг рассчитано на подъем по кабелю на высоковольтных линиях электропередачи напряжением 735 кВ. Робот захватывает кабель с помощью резиновых роликов, каждый из которых способен двигаться автономно. Это позволяет ему легко преодолевать препятствия, такие как стяжки или изоляторы.

Робот дистанционно управляется оператором с земли — устройство в режиме реального времени транслирует ситуацию на своем участке с помощью HD-камеры. Одного заряда аккумулятора LineRanger хватит, чтобы проверить несколько километров линий электропередач, утверждают разработчики.

LineRanger уже прошел испытания — в ближайшее время несколько роботов могут поступить на баланс Hydro-Quebec.

Хайтек