Завершено строительство крупнейшей в Шотландии офшорной ВЭС в Северном море

Завершено строительство крупнейшей в Шотландии офшорной ВЭС Beatrice установленной мощностью 588 МВт. ВЭС расположена в Северном море в 13 км от побережья Шотландии – исторической области Кейтнесс (Caithness).

На площадке ВЭС установлены 84 ветровые турбины производства компании Siemens Gamesa мощностью 7 МВт каждая. Высота лопасти турбины в верхней точке составит 188 м над уровнем моря. Глубина моря в месте размещения станции достигает 58 м.

К национальной электрической сети ВЭС будет присоединена двухцепным подводным кабельным соединением протяженностью около 140 км, изготовленным и установленным французской компанией-производителем кабельной продукции Nexans. Точка выхода соединения на берег – населенный пункт Порт Гордон (Port Gordon) в округе Мори (Moray) на северо-восточном побережье Шотландии, откуда проложено 20 км подземного кабеля до ПС Blackhillock – крупнейшей в Великобритании и второй по трансформаторной мощности ПС в Европе.

Стоимость проекта сооружения ВЭС Beatrice составила £ 2,6 млрд. После ввода в коммерческую эксплуатацию, который запланирован на лето 2019 г., ВЭС Beatrice будет ежегодно обеспечивать чистой электроэнергией более 450 тыс. шотландских домохозяйств.

Информационно-аналитический ресурс Compelo Energy

Официальный сайт Beatrice Offshore Wind Farm