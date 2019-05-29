Немецкая Innogy получила разрешение на увеличение мощности офшорного ветропарка Sofia до 1,4 ГВт

Германская энергетическая компания Innogy получила разрешение от правительства и Организации морского управления (Marine Management Organisation) Великобритании на расширение офшорного ветропарка Sofia в целях увеличения его мощности на 15% (200 МВт) до 1400 МВт. Кроме того, полученное компанией разрешение предусматривает возможность использовать более мощные ветровые турбины, чем предполагалось изначально.

Ветропарк Sofia будет расположен в 165 км от северо-восточного побережья Великобритании на Dogger Bank в Северном море и занимать площадь почти в 600 км2 . Проект строительства ветропарка, который получил одобрение в августе 2015 г., примет участие в следующем раунде по распределению контрактов на разницу цен (contracts for difference, CfD), который планируется провести в мае 2019 г.

Электроэнергия, вырабатываемая ветропарком, будет выдаваться в национальную энергосистему через действующую ПС, расположенную в местечке Лэкенбай (Lackenby) в городской агломерации Тиссайд (Teesside) на северо-востоке Англии.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata