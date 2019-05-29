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За рубежом

Немецкая Innogy получила разрешение на увеличение мощности офшорного ветропарка Sofia до 1,4 ГВт

Немецкая Innogy получила разрешение на увеличение мощности офшорного ветропарка Sofia до 1,4 ГВт

28 мая 2019, 15:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА, ВИЭ, Sofia
Отрасль: Электроэнергетика 

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Германская энергетическая компания Innogy получила разрешение от правительства и Организации морского управления (Marine Management Organisation) Великобритании на расширение офшорного ветропарка Sofia в целях увеличения его мощности на 15% (200 МВт) до 1400 МВт. Кроме того, полученное компанией разрешение предусматривает возможность использовать более мощные ветровые турбины, чем предполагалось изначально.

Ветропарк Sofia будет расположен в 165 км от северо-восточного побережья Великобритании на Dogger Bank в Северном море и занимать площадь почти в 600 км2 . Проект строительства ветропарка, который получил одобрение в августе 2015 г., примет участие в следующем раунде по распределению контрактов на разницу цен (contracts for difference, CfD), который планируется провести в мае 2019 г.

Электроэнергия, вырабатываемая ветропарком, будет выдаваться в национальную энергосистему через действующую ПС, расположенную в местечке Лэкенбай (Lackenby) в городской агломерации Тиссайд (Teesside) на северо-востоке Англии.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

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