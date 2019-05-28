Всемирный банк выделяет $ 70 млн на развитие передающей сети Молдавии

Всемирный банк одобрил выделение $ 70 млн на реализацию проекта развития энергосистемы (Power System Development Project) Молдавии, целью которого является увеличение пропускной способности и повышение надежности передающей электрической сети страны, для поддержки будущей интеграции молдавской энергосистемы с энергосистемами стран Континентальной Европы, которая, в том числе, обеспечит возможность диверсифицировать источники энергоснабжения и формировать конкурентные и прозрачные цены на электроэнергию.

Кроме того, реализация Power System Development Project позволит выполнить промежуточные цели Энергетической Стратегии страны на период до 2030 г. (Moldova’s 2030 Energy Strategy), намеченные на период до 2025 г.: укрепление позиции Молдавии как страны - транзитера электроэнергии; ее доступа на европейские энергорынки и формирование институциональной системы для современного и конкурентного энергетического рынка.

Полученные средства будут использованы на строительство новой ВЛ 400 кВ от г. Вулканешты на юге Молдавии до столицы страны Кишинева; модернизацию и расширение ПС в Кишиневе и Вулканешты, а также на укрепление систем диспетчерского управления и учета электроэнергии.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission