Европейский инвестиционный банк выделяет кредит в объеме € 178 млн на строительство соединения между энергосистемами о. Крит и материковой Грецией

Греческий системный оператор ADMIE подписал с Европейским инвестиционным банком (European Investment Bank, EIB) кредитное соглашение в объеме € 178 млн на финансирование проекта строительства подводного электрического соединения между энергосистемами о. Крит и п-овом Пелопоннес протяженностью 132 км. Ожидается, что проект сооружения соединения общей стоимостью € 350 млн будет завершен в 2020 г.

В настоящее время ADMIE также реализуется проект строительства электрических соединений между энергосистемами ряда островов архипелага Киклады, а также в присоединении их к энергосистеме материковой Греции – Interconnection of Cyclades Islands with the National Mainland Interconnected Transmission System (Interconnection of Cyclades Islands), целью которого является обеспечение надежного, экономичного и достаточного энергоснабжения потребителей на островах Сирос, Парос, Тинос, Миконос и Наксос. Весь проект разделен на три этапа. Этап А включает в себя строительство соединений между о. Сирос и г. Лаврион (материковая Греция), а также между островами Парос, Миконос и Тинос. На этапе В планируется строительство электрических соединений между островами Парос и Наксос, а также между островами Наксос и Миконос. Этап С включает строительство второго соединения между о. Сирос и г. Лаврион.

Электрическое соединение энергосистем о. Крит, а также островов - архипелагов – Киклады и Додеканес с энергосистемой материковой Греции является одной из приоритетных задач для системного оператора. В соответствии с Interconnection of Cyclades Islands греческий системный оператор уже завершил строительство соединений между г. Лаврион и островами Сирос, Парос и Миконос, что потребовало инвестиций в объеме € 245 млн.

Проекты строительства соединений между энергосистемами островов Парос и Наксос, а также Наксос и Миконос, и модернизация существующего кабельного соединения между о. Андрос и г. Ливадия на юге о. Эвия должны быть завершены в 2019 г. Соединение между г. Лаврион и о. Сирос планируется ввести в эксплуатацию в 2020 г.

Официальный сайт ADMIE, Информационно-аналитический ресурс Enerdata