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Мероприятия

Как строить успешный PR и продвижение в соцсетях энергетической компании в середине 2019 года?

Как строить успешный PR и продвижение в соцсетях энергетической компании в середине 2019 года?

30 мая 2019, 14:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: SOCIAL MEDIA FEST-2019, КОНФЕРЕНЦИЯ

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Именно об этом поговорим на конференции «SOCIAL MEDIA FEST-2019», которая пройдет в Москве 20-21 июня 2019 года.

Два дня. Два тематических потока докладов: PR и маркетинг, поток мастер-классов.

Ведущие российские эксперты в области социальных медиа будут делиться опытом, кейсами и новыми методиками работы в социальных сетях государственных и муниципальных структур.

В докладах спикеров:

  • Как стратегия комьюнити-менеджмента решает задачи гос.организаций; 
  • Почему в сетях традиционный PR не работает; 
  • Как сделать так, чтобы официальные новости доходили до населения; 
  • Как вовлечь население в конструктивные изменения; 
  • Как бороться с влиянием недостоверной информации в сетях; 
  • Как стимулировать позитивные отзывы от населения; 
  • Обсуждение примеров; 
  • Как правильно подготовить сотрудников; 
  • Как стратегия комьюнити-менеджмента решает задачи гос.организаций; 
  • Почему в сетях традиционный PR не работает; 
  • Как сделать так, чтобы официальные новости доходили до населения; 
  • Как вовлечь население в конструктивные изменения; 

Среди спикеров – Тимур Асланов, Влад Титов, Елена Бурдюгова, Елена Винокурцева, Оксана Резник, Майя Богданова, Юлия Магась и другие.

Социальные сети – максимально живая среда и все там меняется очень быстро. И то, что мы использовали вчера, завтра может уже перестать приносить результат.

Поэтому не пропустите возможность получить из первых рук рекомендации профессионалов, самые свежие и актуальные инструменты и методики и обменяться опытом с другими участниками конференции во время нетворкинг-сессии.

Зайдите на сайт конференции https://u.to/UemLFQ и отправьте заявку на участие.

#smmfest2019

Компания: ИД "Имидж-Медиа"

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