Как строить успешный PR и продвижение в соцсетях энергетической компании в середине 2019 года?

Как привлечь внимание к компании
30 мая 2019, 14:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: SOCIAL MEDIA FEST-2019, КОНФЕРЕНЦИЯ
Именно об этом поговорим на конференции «SOCIAL MEDIA FEST-2019», которая пройдет в Москве 20-21 июня 2019 года.
Два дня. Два тематических потока докладов: PR и маркетинг, поток мастер-классов.
Ведущие российские эксперты в области социальных медиа будут делиться опытом, кейсами и новыми методиками работы в социальных сетях государственных и муниципальных структур.
В докладах спикеров:
Среди спикеров – Тимур Асланов, Влад Титов, Елена Бурдюгова, Елена Винокурцева, Оксана Резник, Майя Богданова, Юлия Магась и другие.
Социальные сети – максимально живая среда и все там меняется очень быстро. И то, что мы использовали вчера, завтра может уже перестать приносить результат.
Поэтому не пропустите возможность получить из первых рук рекомендации профессионалов, самые свежие и актуальные инструменты и методики и обменяться опытом с другими участниками конференции во время нетворкинг-сессии.
Зайдите на сайт конференции https://u.to/UemLFQ и отправьте заявку на участие.