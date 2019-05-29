Как строить успешный PR и продвижение в соцсетях энергетической компании в середине 2019 года?

Именно об этом поговорим на конференции «SOCIAL MEDIA FEST-2019», которая пройдет в Москве 20-21 июня 2019 года.

Два дня. Два тематических потока докладов: PR и маркетинг, поток мастер-классов.

Ведущие российские эксперты в области социальных медиа будут делиться опытом, кейсами и новыми методиками работы в социальных сетях государственных и муниципальных структур.

В докладах спикеров:

Как стратегия комьюнити-менеджмента решает задачи гос.организаций;

Почему в сетях традиционный PR не работает;

Как сделать так, чтобы официальные новости доходили до населения;

Как вовлечь население в конструктивные изменения;

Как бороться с влиянием недостоверной информации в сетях;

Как стимулировать позитивные отзывы от населения;

Обсуждение примеров;

Как правильно подготовить сотрудников;

Как стратегия комьюнити-менеджмента решает задачи гос.организаций;

Почему в сетях традиционный PR не работает;

Как сделать так, чтобы официальные новости доходили до населения;

Как вовлечь население в конструктивные изменения;

Среди спикеров – Тимур Асланов, Влад Титов, Елена Бурдюгова, Елена Винокурцева, Оксана Резник, Майя Богданова, Юлия Магась и другие.

Социальные сети – максимально живая среда и все там меняется очень быстро. И то, что мы использовали вчера, завтра может уже перестать приносить результат.

Поэтому не пропустите возможность получить из первых рук рекомендации профессионалов, самые свежие и актуальные инструменты и методики и обменяться опытом с другими участниками конференции во время нетворкинг-сессии.

Зайдите на сайт конференции https://u.to/UemLFQ и отправьте заявку на участие.

#smmfest2019