В Москве "НПО "Алмаз" инвестирует более 15 млрд рублей в техническое перевооружение

Московской оборонное предприятие "НПО "Алмаз" планирует до 2023 года вложить более 15 млрд рублей в техническое перевооружение. Средства сэкономлены за счет налоговых преференций, которые дает компании статус промышленного комплекса Москвы, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"За 2018 год компания потратила более 2 млрд рублей, построив современный цех комплексной сборки и регулировки, начав строительство котельной, приобретя и установив новейшее оборудование. Используя льготы от правительства Москвы в статусе промкомплекса, предприятие продолжит модернизацию производственных мощностей. В планах направить на эти цели более 15 млрд рублей за ближайшие пять лет", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Ранее "НПО "Алмаз" подтвердило статус промышленного комплекса - он присваивается на 10 лет, но требует ежегодного подтверждения. "НПО "Алмаз" им. А. А. Расплетина занимается разработкой новейших зенитных ракетных систем противовоздушной, противоракетной и воздушно-космической обороны. Продукция предприятия стоит на вооружении более чем в 30 странах. Предприятие производит продукцию более чем на 73 млрд рублей в год. На производстве работают более 11 тыс. человек.

Статус промышленного комплекса позволяет снизить налог на прибыль в бюджет Москвы с 17% до 12,5%. Также вдвое снижена ставка налога на имущество - текущая ставка 2,2% от балансовой стоимости имущества или 1,5% от кадастровой стоимости. Земельный налог снижен на 80% и составляет 20% от суммы начисленного налога. Ставка арендной платы за землю составляет 0,3% от кадастровой стоимости участка вместо обычных 1,5%.

ТАСС