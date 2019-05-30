Все регионы России приступили к внедрению антимонопольного комплаенса

Все регионы России начали работу по внедрению в органах власти системы антимонопольного нормативно-правового соответствия (комплаенса), направленной на предупреждение нарушений законодательства. Об этом сообщила заместитель начальника правового управления ФАС России Оксана Кузнецова в среду на семинаре-совещании территориальных органов ФАС в Южном федеральном округе.

Антимонопольный комплаенс представляет собой систему корпоративных процедур и локальных нормативных актов, призванную обеспечить соблюдение антимонопольного законодательства и законодательства о закупках, а также предупредить нарушения в этой области.

"На сегодняшний день все регионы приступили к этой работе (внедрению антимонопольного комплаенса). По-разному можно оценивать эффективность этой работы, некоторые в каждом органе исполнительной власти успели принять данные акты и организовать систему антимонопольного комплаенса. По отдельным регионам лишь даны поручения, губернаторами приняты отдельные акты, но, в принципе, работа уже ведется", - сказала Кузнецова.

По ее словам, есть первые положительные примеры такой работы. Например, в одном из органов исполнительной власти Московской области акт о комплаенсе предусматривает обратную связь участников рынка с общественными организациями и возможность направления замечаний на действующие акты, а в Алтайском крае предусмотрели ответственность сотрудников за нарушение установленного в комплаенсе порядка. Есть и первые недостатки при внедрении новой системы.

"Коллегиальный орган был создан внутри министерства из сотрудников этого министерства и возглавлялся замминистра. Конечно, говорить о том, что будет обеспечен независимый внешний контроль в данном случае, который должен рассматривать доклады по реализации антимонопольного комплаенса, - не приходится, поскольку если сами написали доклад, то вряд ли они будут критически его оценивать", - добавила Кузнецова, не уточнив, о каком регионе идет речь.

Несмотря на то, что внедрение комплаенса носит рекомендательный характер, "регионам нужно будет обосновать причину неисполнения рекомендаций указа президента", добавила представитель ФАС. Первые итоги эффективности системы подведут в конце года.

ТАСС