"Феникс Контакт РУС" приглашает на свой стенд на выставке

Приглашаем Вас посетить стенд «Феникс Контакт РУС» на выставке энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и технологий «Энергетика и Электротехника», которая пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 28 июня 2019 года.



На стенде Phoenix Contact посетители смогут ознакомиться с источники питания, реле, системой маркировки, принадлежностями для монтажа и другим оборудованием.

Также будут продемонстрированы изделия, производимые в России: электротехнические клеммы, источники питания серии КВНТ, устройства защиты от импульсных перенапряжений, промышленные компьютеры 19”.



Посетив стенд «Феникс Контакт РУС» на выставке, Вы узнаете много нового о продукции!



Будем рады видеть Вас и Ваших коллег на нашем стенде!

КВЦ "Экспофорум", павильон F, стенд F6.

Для специалистов посещение выставки бесплатное.

Пригласительные билеты специалисты могут получить пройдя регистрацию по ссылке

До встречи на выставке!