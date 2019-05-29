"Феникс Контакт РУС" приглашает на свой стенд на выставке

RusCable Insider Digest № 125:
31 мая 2019, 09:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 2019
Отрасль: Электротехника Электроэнергетика
Приглашаем Вас посетить стенд «Феникс Контакт РУС» на выставке энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и технологий «Энергетика и Электротехника», которая пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 28 июня 2019 года.
На стенде Phoenix Contact посетители смогут ознакомиться с источники питания, реле, системой маркировки, принадлежностями для монтажа и другим оборудованием.
Также будут продемонстрированы изделия, производимые в России: электротехнические клеммы, источники питания серии КВНТ, устройства защиты от импульсных перенапряжений, промышленные компьютеры 19”.
Посетив стенд «Феникс Контакт РУС» на выставке, Вы узнаете много нового о продукции!
Будем рады видеть Вас и Ваших коллег на нашем стенде!
КВЦ "Экспофорум", павильон F, стенд F6.
Для специалистов посещение выставки бесплатное.
Пригласительные билеты специалисты могут получить пройдя регистрацию по ссылке
До встречи на выставке!