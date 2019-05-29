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Мероприятия

"Феникс Контакт РУС" приглашает на свой стенд на выставке

Приглашаем Вас посетить стенд «Феникс Контакт РУС» на выставке энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и технологий «Энергетика и Электротехника», которая пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 28 июня 2019 года.

На стенде Phoenix Contact посетители смогут ознакомиться с источники питания, реле, системой маркировки, принадлежностями для монтажа и другим оборудованием.

Также будут продемонстрированы изделия, производимые в России: электротехнические клеммы, источники питания серии КВНТ, устройства защиты от импульсных перенапряжений, промышленные компьютеры 19”.

Посетив стенд «Феникс Контакт РУС» на выставке, Вы узнаете много нового о продукции!

Будем рады видеть Вас и Ваших коллег на нашем стенде!
КВЦ "Экспофорум", павильон F,  стенд F6.

Для специалистов посещение выставки бесплатное.
Пригласительные билеты специалисты могут получить пройдя регистрацию по ссылке 

До встречи на выставке!

Компания: Выставочное объединение "РЕСТЭК"

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