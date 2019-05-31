Крупнейшее в мире хранилище для возобновляемой энергии построят в США

Японский консорциум Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) и американская компания Magnum Development объявили о запуске совместной инициативы по строительству хранилища возобновляемой энергии. Как сообщает издание Associated Press, проект станет крупнейшим в истории и будет реализован в штате Юта.

В рамках проекта Advanced Clean Energy Storage (ACES) будет создана система аккумулирования энергии из возобновляемых источников, рассчитанная на 1 тыс. мегаватт, что позволит обслуживать до 150 тыс. домохозяйств ежегодно. Для разработки будут использованы передовые технологии по хранению сжатого воздуха, аккумуляторы высокой емкости и твердооксидные топливные элементы.

В западной части США спрос не электроэнергию в дневное время достаточно низок, что требует хранения излишних объемов энергии и негативно влияет на ценообразование. ACES позволит решить данные вопросы и аккумулировать свободную энергию на срок до нескольких сезонов для последующего использования.

Центральная часть штата Юта, где будет реализован проект - оптимальное место для строительства энергохранилища в силу развитой транспортной инфраструктуры, обширных запасов солнечной и ветровой энергии и наличия соляных куполов, необходимых для применения сжатого воздуха при перенаправлении излишков энергии.

ТАСС