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Инвестиции (проекты)

РЖД приступили к реконструкции вокзала в Уфе

РЖД приступили к реконструкции вокзала в Уфе

31 мая 2019, 11:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЖД, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Отрасль: Строительство 

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В Уфе начался первый этап реконструкции вокзала, стоимость проекта которого составит более 1 млрд рублей, сообщается в пресс-центре компании. Планируется, что ремонт закончат в этом году.

Во время первого этапа будут реконструированы основное здание (площадью 7 тыс. кв. м) и пассажирская платформа №1 (4 тыс. кв. м). На вокзале планируется разместить терминал с автоматическими камерами хранения, бизнес-зал, рестораны и магазины (общей площадью более 800 кв. м).

Привокзальная территория будет благоустроена и оборудована дополнительными парковочными местами.

На втором этапе планируется реконструкция двух пассажирских платформ и увеличение пешеходного туннеля под железной дорогой.

Станция Уфа расположена на двухпутном участке Транссибирской магистрали. Первое ее здание было построено по проекту архитектора Ф.Ф. Эссена в 1888 году. Историческое здание просуществовало до 1967 года, на его месте в 1970 году был построен современный пассажирский терминал.

 

ТАСС

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