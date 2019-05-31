Суммарная мощность объектов генерации в Иране превысила 80 ГВт

Суммарный объем установленной мощности генерирующих объектов в Иране составил 80,5 ГВт в конце апреля 2019 г.

В портфеле генерирующих мощностей страны по-прежнему преобладают электростанции комбинированного цикла, на долю которых приходится 31% общей мощности. На электростанции, работающие только на газе – 30%, и на гидроэлектростанции – 20%. Доля ВИЭ-генерации достигла 700 МВт, из которых 309 МВт – солнечная генерация, 285 МВт – ветровая, 88 МВт – малые ГЭС, 13 МВт – генерация на утилизации отходов и 11 МВт – генерация на биомассе.

Среди последних проектов, намеченных к вводу, ветропарк Arian Mahbad мощностью 61,2 МВт и несколько 10 МВт СЭС: СЭС Taban Energy I и II, СЭС Nika Energy, СЭС Tose-e Khorshidi Mehriz Ghadir, СЭС Energy Sabz Kavir Kish, СЭС Khorshid Derakhshan Kavir и СЭС Tose-e Energy Khorshidi Ghadir Qom.

Министерство энергетики страны планирует ввести в эксплуатацию 22 энергоблока общей мощностью 3,9 ГВт в течение этого финансового года и модернизировать ряд действующих электростанций, что добавит еще более 461 МВт генерирующих мощностей. Ожидается, что для удовлетворения спроса на электроэнергию в стране в ближайшие пять лет будет вводы генерирующих объектов на базе ВИЭ составят около 5 ГВт.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata