В Египте планируется ввести в эксплуатацию СЭС мощностью 1,6 ГВт в 2019 г

Министерство инвестиций и международного сотрудничества Египта планирует в конце 2019 г. ввести в эксплуатацию СЭС Бенбан (Benban) в провинции Асуан (Aswan governorate) проектной мощностью 1,6 ГВт.

Проект стоимостью $ 2 млрд частично финансируется Всемирным банком World Bank ($ 653 млн) через Международную финансовую корпорацию (International Finance Corporation, IFC), входящую в состав Всемирного банка. Строительство будет осуществляться в несколько этапов. К настоящему времени к электрической сети подключено 19 кластеров СЭС суммарной мощностью около 1 465 МВт, остальные проходят испытания.

Проект СЭС Бенбан реализуется в рамках правительственной программы по предоставлению льготных тарифов FiT (Feed-in Tariff) новым объектам ВИЭгенерации, целью которой является реализация проектов строительства солнечной генерации в объеме 2,3 ГВт в начале следующего десятилетия.

Проект строительства СЭС получил одобрение в 2016 г. Продажа вырабатываемой СЭС электроэнергии будет осуществляться в рамках 25-летнего PPA (power purchase agreement) соглашения, заключенного с государственной компанией по передаче электроэнергии (Egyptian Electricity Transmission Company, EETC).

В Египте поставлена цель довести долю ВИЭ-генерации до 20% к 2022 г. и более 40% к 2035 г. В рамках развития солнечной генерации планируется ввести в эксплуатацию 3,5 ГВт к 2027 г., в том числе 2,8 ГВт фотоэлектрических СЭС (power voltaic, PV) и 700 МВт СЭС, использующих технологии концентрации солнечной энергии (concentrated solar power, CSP).

Информационно-аналитический ресурс Enerdata