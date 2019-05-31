Юрий Маневич: "С 2012 года по программе техприсоединения было подключено порядка 2,5 миллионов новых потребителей"

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич принял участие в Парламентских слушаниях на тему «Формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли». В своём докладе замглавы энергетического ведомства рассказал о работе Минэнерго России по реализации дорожных карт национальной предпринимательской инициативы и проекта «Трансформация делового климата». По его словам, в этом направлении уже есть ощутимые результаты.

«В период с 2012 – 2018 годы в рамках программы по техприсоединению было подключено порядка 2,5 миллионов новых потребителей. В более чем полтора раза увеличились объемы присоединений в год», - добавил заместитель главы Минэнерго России.

Юрий Маневич сообщил, что в настоящее время Минэнерго России проводит подготовку новых мероприятий для упрощения процедуры техприсоединения как для потребителей, так и для сетевых и энергосбытовых организаций, а также сокращения сроков.

«Например, предлагается принять постановление, которым будет упразднена процедура заключения договора технологического присоединения для отдельных категорий заявителей. Подобная практика уже существует в сфере отношений по энергоснабжению с энергоснабжающей организациями, где оплата счета услуг является акцептом договора, который также, как и договор технологического присоединения, является публичными и их существенные условия определены в нормативных правовых актах», - пояснил заместитель Министра.

Замминистра отметил, что в частности для строительной отрасли энергетика - это не только источник инженерно-технического обеспечения и поставки ресурса, но и потребитель, т.к. сами сети инженерно-технического обеспечения являются самостоятельными объектами строительства.