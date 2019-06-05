Электроэнергетика пытается поддерживать производителей кабелей в КНР

Относительно благоприятная ситуация наблюдается в кабельной промышленности Китая – восстановление спроса позволило повысить загрузку мощностей по производству проводов и кабелей. Спрос укрепился в первую очередь благодаря заказам в секторе ветровых турбин в прибрежном мелководье, солнечных энергетических установок, электроэнергетических проектов высокого и сверхвысокого напряжения.

Средняя загрузка производственных мощностей в кабельно-проводниковой промышленности по сравнению с апрелем в мае возросла на 4,25% до 92,06%, что на 1,07% выше, чем год назад. В мае был зафиксирован рост спроса на провода и кабели среднего и низкого напряжения благодаря активности в строительстве зданий и метро, в то время как хорошие темпы в развитии сетей 5G способствовали спросу на провода и кабели для сетей связи.

Однако инвестиции в энергетику продолжают разочаровывать – по данным Совета по электроэнергетике Китая, фактические капиталовложения в развитие энергетических сетей за первые четыре месяца этого года при сравнении «год-к-году» оказались на 19,1%. По данным производителей, практически все поставки в этот сектор были связаны с заказами, размещёнными ещё во втором полугодии 2018 года. Спрос со стороны электроэнергетических проектов низкого и среднего напряжения в этом году был откровенно небольшим.

Спрос на провода и кабели сместился в сторону средних крупных производителей вследствие стремления покупателей обеспечить себя продукцией приемлемого качества, что, в свою очередь, стало последствием скандала в марте 2017 года.

Компания Shaanxi Aokai Cable Co, которая поставляла кабельную продукцию при строительстве метро в г. Сиане в пров. Шааньси, оказалось замешанной в самую настоящую злостную афёру и мошенничество – мало того, что субподрядчикам и представителям контролирующих и наблюдательных органов выплачивались взятки, при этом производитель публиковал заведомо ложные отчёты о качестве продукции. Дело дошло до того, что в бухтах кабельной продукции действующим контрактам соответствовали отрезки лишь по 15-20 метров с каждого конца, а протяжённые отрезки в середине бобин с проводами и кабелями были откровенно меньшего сечения.

Поэтому за исключением производств в некоторых промышленных кластерах, загрузка производственных мощностей у многих производителей кабельной продукции оказалась достаточно слабой по сравнению с прошлым годом.

Соотношение запасов сырья и ежемесячного объёма выпускаемой продукции в кабельной промышленности Китая в мае составило 25,22%, на 2,58% выше, чем в апреле, т.к. рост заказов и снижение цен на медь на Шанхайской фььючерсной бирже побудили производителей иметь определённые запасы. При этом ограничивающим фактором продолжает оставаться традиционная напряжённость с кэш-флоу.

С одной, стороны, в июне ожидается незначительный – на 0,12% до 91,95% - рост средней загрузки производственных мощностей в производстве проводов и кабелей в Китае, на 8,51% при сравнении «год-к-году». С другой стороны, слабые инвестиции в сетевые энергетические проекты с начала текущего года поддерживают пессимизм относительно потребления этой продукции чуть ли не до конца текущего года, и этот пессимизм вряд ли исчезнет даже в случае существенного роста инвестиций в третьем квартале 2019 года.

Источник: MetalTorg.Ru