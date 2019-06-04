Потребление электроэнергии в ЕЭС России в мае 2019 года увеличилось на 0,9 % по сравнению с маем 2018 года

По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в мае 2019 года составило 80,7 млрд кВт•ч, что на 0,9 % больше объема потребления за май 2018 года. Потребление электроэнергии в мае 2019 года в целом по России составило 81,9 млрд кВт•ч, что на 0,4 % больше аналогичного показателя 2018 года.

В мае 2019 года электростанции ЕЭС России выработали 82,3 млрд кВт•ч, что на 2,1 % больше, чем в мае 2018 года. Выработка электроэнергии в России в целом в мае 2019 года составила 83,6 млрд кВт•ч, что на 1,7 % больше выработки в мае прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в мае 2019 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 45,5 млрд кВт•ч, что на 10,0 % больше, чем в мае 2018 года. Выработка ГЭС за пятый месяц 2019 года составила 16,0 млрд кВт•ч (на 8,6 % меньше уровня 2018 года), выработка АЭС – 15,7 млрд кВт•ч (на 5,8 % меньше уровня 2018 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 4,9 млрд кВт•ч (на 0,2 % больше уровня 2018 года).

Максимум потребления мощности в мае 2019 года составил 117332 МВт, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 0,4 %.

Данные за май 2019 года

ОЭС/ Энергозона Выработка, млрд кВт•ч Относительно мая

2018 года, % Потребление, млрд кВт•ч Относительно мая 2018 года, % Восток (с учетом технологически изолированных энергосистем) 3,8 6,3 3,5 3,7 Сибирь (с учетом технологически изолированных энергосистем) 16,9 0,5 17,4 0,0 Урал 21,2 2,5 20,3 -1,1 Средняя Волга 8,1 -11,6 8,2 0,6 Центр 16,8 6,2 18,0 1,3 Северо-Запад 8,9 11,3 7,3 3,6 Юг 7,9 -3,3 7,3 -0,8

Потребление электроэнергии за пять месяцев 2019 года в целом по России составило 462,3 млрд кВт•ч, что на 0,4 % меньше, чем за такой же период 2018 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 455,3 млрд кВт•ч, что соответствует аналогичному показателю 2018 года.

С начала 2019 года выработка электроэнергии в России в целом составила 471,3 млрд кВт•ч, что на 0,7 % больше объема выработки в январе – мае 2018 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за пять месяцев 2019 года составила 464,2 млрд кВт•ч, что на 1,2 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение пяти месяцев 2019 года несли ТЭС, выработка которых составила 280,2 млрд кВт•ч, что на 1,5 % больше, чем в январе – мае 2018 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 70,6 млрд кВт•ч (на 2,9 % меньше, чем за пять месяцев 2018 года), выработка АЭС – 86,2 млрд кВт•ч (на 3,8 % больше, чем в аналогичном периоде 2018 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 26,6 млрд кВт•ч (на 0,5 % больше показателя января – мая 2018 года).

Данные за пять месяцев 2019 года

ОЭС/ Энергозона Выработка, млрд кВт•ч Относительно января – мая 2018 года, % Потребление, млрд кВт•ч Относительно января – мая 2018 года, % Восток (с учетом технологически изолированных энергосистем) 22,6 0,7 21,5 1,0 Сибирь (с учетом технологически изолированных энергосистем) 93,3 0,8 94,8 -0,5 Урал 114,1 2,0 111,3 -0,5 Средняя Волга 47,1 -6,6 46,7 -0,8 Центр 100,8 3,2 103,8 -0,4 Северо-Запад 49,7 2,1 41,6 -0,5 Юг 43,7 -1,5 42,8 -0,4

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах. Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления этих энергосистем. С 2019 года показатели потребления и выработки по ЕЭС России и ОЭС Востока формируются с учетом Западного и Центрального энергорайонов энергосистемы Республики Саха (Якутия).