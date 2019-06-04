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Модернизация

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в мае 2019 года увеличилось на 0,9 % по сравнению с маем 2018 года

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в мае 2019 года увеличилось на 0,9 % по сравнению с маем 2018 года

4 июня 2019, 16:20
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в мае 2019 года составило 80,7 млрд кВт•ч, что на 0,9 % больше объема потребления за май 2018 года. Потребление электроэнергии в мае 2019 года в целом по России составило 81,9 млрд кВт•ч, что на 0,4 % больше аналогичного показателя 2018 года.

В мае 2019 года электростанции ЕЭС России выработали 82,3 млрд кВт•ч, что на 2,1 % больше, чем в мае 2018 года. Выработка электроэнергии в России в целом в мае 2019 года составила 83,6 млрд кВт•ч, что на 1,7 % больше выработки в мае прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в мае 2019 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 45,5 млрд кВт•ч, что на 10,0 % больше, чем в мае 2018 года. Выработка ГЭС за пятый месяц 2019 года составила 16,0 млрд кВт•ч (на 8,6 % меньше уровня 2018 года), выработка АЭС – 15,7 млрд кВт•ч (на 5,8 % меньше уровня 2018 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 4,9 млрд кВт•ч (на 0,2 % больше уровня 2018 года).

Максимум потребления мощности в мае 2019 года составил 117332 МВт, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 0,4 %.

Данные за май 2019 года

ОЭС/ Энергозона

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно мая
2018 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно мая

2018 года, %

Восток (с учетом технологически изолированных энергосистем)

3,8

6,3

3,5

3,7

Сибирь (с учетом технологически изолированных энергосистем)

16,9

0,5

17,4

0,0

Урал

21,2

2,5

20,3

-1,1

Средняя Волга

8,1

-11,6

8,2

0,6

Центр

16,8

6,2

18,0

1,3

Северо-Запад

8,9

11,3

7,3

3,6

Юг

7,9

-3,3

7,3

-0,8

Потребление электроэнергии за пять месяцев 2019 года в целом по России составило 462,3 млрд кВт•ч, что на 0,4 % меньше, чем за такой же период 2018 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 455,3 млрд кВт•ч, что соответствует аналогичному показателю 2018 года.

С начала 2019 года выработка электроэнергии в России в целом составила 471,3 млрд кВт•ч, что на 0,7 % больше объема выработки в январе – мае 2018 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за пять месяцев 2019 года составила 464,2 млрд кВт•ч, что на 1,2 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение пяти месяцев 2019 года несли ТЭС, выработка которых составила 280,2 млрд кВт•ч, что на 1,5 % больше, чем в январе – мае 2018 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 70,6 млрд кВт•ч (на 2,9 % меньше, чем за пять месяцев 2018 года), выработка АЭС – 86,2 млрд кВт•ч (на 3,8 % больше, чем в аналогичном периоде 2018 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 26,6 млрд кВт•ч (на 0,5 % больше показателя января – мая 2018 года).

Данные за пять месяцев 2019 года

ОЭС/ Энергозона

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно января – мая 2018 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно января – мая 2018 года, %

Восток (с учетом технологически изолированных энергосистем)

22,6

0,7

21,5

1,0

Сибирь (с учетом технологически изолированных энергосистем)

93,3

0,8

94,8

-0,5

Урал

114,1

2,0

111,3

-0,5

Средняя Волга

47,1

-6,6

46,7

-0,8

Центр

100,8

3,2

103,8

-0,4

Северо-Запад

49,7

2,1

41,6

-0,5

Юг

43,7

-1,5

42,8

-0,4

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах. Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления этих энергосистем. С 2019 года показатели потребления и выработки по ЕЭС России и ОЭС Востока формируются с учетом Западного и Центрального энергорайонов энергосистемы Республики Саха (Якутия).

Компания: АО "СО ЕЭС"

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