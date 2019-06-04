Потребление электроэнергии в ЕЭС России в мае 2019 года увеличилось на 0,9 % по сравнению с маем 2018 года

Репортаж о "Полимерпласт" и "Полимерхолдинг":
4 июня 2019, 16:20
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика
По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в мае 2019 года составило 80,7 млрд кВт•ч, что на 0,9 % больше объема потребления за май 2018 года. Потребление электроэнергии в мае 2019 года в целом по России составило 81,9 млрд кВт•ч, что на 0,4 % больше аналогичного показателя 2018 года.
В мае 2019 года электростанции ЕЭС России выработали 82,3 млрд кВт•ч, что на 2,1 % больше, чем в мае 2018 года. Выработка электроэнергии в России в целом в мае 2019 года составила 83,6 млрд кВт•ч, что на 1,7 % больше выработки в мае прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в мае 2019 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 45,5 млрд кВт•ч, что на 10,0 % больше, чем в мае 2018 года. Выработка ГЭС за пятый месяц 2019 года составила 16,0 млрд кВт•ч (на 8,6 % меньше уровня 2018 года), выработка АЭС – 15,7 млрд кВт•ч (на 5,8 % меньше уровня 2018 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 4,9 млрд кВт•ч (на 0,2 % больше уровня 2018 года).
Максимум потребления мощности в мае 2019 года составил 117332 МВт, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 0,4 %.
Данные за май 2019 года
|
ОЭС/ Энергозона
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно мая
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно мая
2018 года, %
|
Восток (с учетом технологически изолированных энергосистем)
|
3,8
|
6,3
|
3,5
|
3,7
|
Сибирь (с учетом технологически изолированных энергосистем)
|
16,9
|
0,5
|
17,4
|
0,0
|
Урал
|
21,2
|
2,5
|
20,3
|
-1,1
|
Средняя Волга
|
8,1
|
-11,6
|
8,2
|
0,6
|
Центр
|
16,8
|
6,2
|
18,0
|
1,3
|
Северо-Запад
|
8,9
|
11,3
|
7,3
|
3,6
|
Юг
|
7,9
|
-3,3
|
7,3
|
-0,8
Потребление электроэнергии за пять месяцев 2019 года в целом по России составило 462,3 млрд кВт•ч, что на 0,4 % меньше, чем за такой же период 2018 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 455,3 млрд кВт•ч, что соответствует аналогичному показателю 2018 года.
С начала 2019 года выработка электроэнергии в России в целом составила 471,3 млрд кВт•ч, что на 0,7 % больше объема выработки в январе – мае 2018 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за пять месяцев 2019 года составила 464,2 млрд кВт•ч, что на 1,2 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение пяти месяцев 2019 года несли ТЭС, выработка которых составила 280,2 млрд кВт•ч, что на 1,5 % больше, чем в январе – мае 2018 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 70,6 млрд кВт•ч (на 2,9 % меньше, чем за пять месяцев 2018 года), выработка АЭС – 86,2 млрд кВт•ч (на 3,8 % больше, чем в аналогичном периоде 2018 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 26,6 млрд кВт•ч (на 0,5 % больше показателя января – мая 2018 года).
Данные за пять месяцев 2019 года
|
ОЭС/ Энергозона
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно января – мая 2018 года, %
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно января – мая 2018 года, %
|
Восток (с учетом технологически изолированных энергосистем)
|
22,6
|
0,7
|
21,5
|
1,0
|
Сибирь (с учетом технологически изолированных энергосистем)
|
93,3
|
0,8
|
94,8
|
-0,5
|
Урал
|
114,1
|
2,0
|
111,3
|
-0,5
|
Средняя Волга
|
47,1
|
-6,6
|
46,7
|
-0,8
|
Центр
|
100,8
|
3,2
|
103,8
|
-0,4
|
Северо-Запад
|
49,7
|
2,1
|
41,6
|
-0,5
|
Юг
|
43,7
|
-1,5
|
42,8
|
-0,4
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах. Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления этих энергосистем. С 2019 года показатели потребления и выработки по ЕЭС России и ОЭС Востока формируются с учетом Западного и Центрального энергорайонов энергосистемы Республики Саха (Якутия).