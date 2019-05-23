Юрибей стала первой факторией на Ямале, получившей доступ к интернету от "Ростелекома"

Компания «Ростелеком» осуществила монтаж телекоммуникационного оборудования на фактории Юрибей Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Проект реализован по заказу администрации муниципального образования. Главной задачей было предоставить гостям и работникам кочевого поселения доступ к единому порталу госуслуг.

Фактория Юрибей расположена на севере Гыданского полуострова на расстоянии свыше 650 километров от окружной столицы. В сторону юга до ближайшего поселка Гыда — 65 километров, но напрямую туда добраться крайне затруднительно. Тем не менее эта фактория, как и другие остановочные пункты кочевого народа, играет значимую роль в жизнедеятельности коренного населения и граждан, ведущих традиционный образ жизни. Здесь проживают рыбаки и их семьи, останавливаются оленеводы во время сезонных перегонов.

Василий Паршаков, глава Тазовского района: «Фактории на Ямале — неотъемлемая часть жизни коренного населения, необходимая для обеспечения тундровиков продуктами питания и товарами первой необходимости. Юрибей одна из самых инфраструктурно-развитых факторий в Тазовске. Здесь, помимо магазина, есть кочевой детский сад, а первую медицинскую помощь можно получить в фельдшерском пункте. Но связаться с «большой землей» ранее можно было только с помощью таксофона. В наших силах сделать жизнь тундровиков комфортнее, создать все условия для поддержания жизнедеятельности лиц, ведущих традиционный образ жизни, упростить взаимодействие с органами власти и обеспечить получение необходимых услуг. Появление интернета на фактории решит эти задачи».

Чтобы получить госуслуги на фактории, нужен интернет и сотовая связь. Подачу сигнала связисты «Ростелекома» организовали по спутниковой технологии. На фактории смонтирована точка доступа Wi-Fi, позволяющая подключиться к интернету со скоростью 1-2 Мбит/с в районе 50 метров от приемопередатчика. Кроме того, установлено оборудование, обеспечивающее сотовую связь. Совершать звонки здесь смогут абоненты любого оператора. В ближайшей перспективе в магазине Юрибея установят платежный терминал. Расчет можно будет производить при помощи банковских карт.

Александр Оболтин, директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком»: «На сегодняшний день Юрибей — первая фактория в Тазовском районе, в которой есть интернет. Сеть для работников и посетителей фактории абсолютно бесплатна, доступом ко всемирной паутине может воспользоваться любой желающий. Надо лишь пройти авторизацию по СМС. Сейчас интернет-пользователи фактории смогут получать муниципальные и государственные услуги в электронном виде, не выезжая в поселки. А дорога к ближайшим населенным пунктам от Юрибея сложная: зимой жители ездят на снегоходах, а летом добираются на лодках».

«Ростелеком» предоставляет телеком-услуги по всему ЯНАО, в том числе модернизируя каналы связи и строя новые в отдаленные населенные пункты. Одна из задач провайдера — предоставить всем жителям округа равные возможности пользования одним из важнейших ресурсов нашего времени — интернетом. При запросе муниципалитетов опыт компании и ее технологическое оснащение позволят организовать связь даже для таких типов населенных пунктов, как фактории.