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Мероприятия

День открытых дверей по вопросам организации закупочной деятельности в группе компаний ПАО "Россети"

День открытых дверей по вопросам организации закупочной деятельности в группе компаний ПАО Россети

5 июня 2019, 09:55
Рубрика: Мероприятия
Метки: ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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ПАО «МОЭСК» совместно с ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в рамках Дня российского предпринимательства проводят 17 июня 2019 года по адресу г. Москва, Большой Николоворобинский пер., 9/11 День открытых дверей по вопросам организации закупочной деятельности в группе компаний ПАО «Россети» (далее – мероприятие).

На мероприятие приглашены представители АО «Корпорация МСП», члены Совещательных органов по вопросам обеспечения эффективности закупок, в том числе у субъектов МСП ПАО «МОЭСК», ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», участники закупочных процедур, в том числе представители субъектов МСП, участники программ Партнерства.

Предварительное время проведения Дня открытых дверей – с 11.00 до 15.00 по московскому времени. Программа мероприятия будет размещена на сайтах компаний дополнительно.

В рамках мероприятия планируется организация презентации продукции участников рынка, применение которой возможно на объектах компаний электросетевого комплекса.

Для организации презентации, а также пропуска на территорию просьба поставщикам, желающим принять участие в мероприятии направить сведения о представителях (с указанием ФИО, должности и контактной информации) в адрес ведущего эксперта Департамента закупок Бердниковой Светланы Викторовны, e-mail: Berdnikova-SV@rosseti.ru, тел.: 8 (495) 995-5333, доб. 3742 в срок до 13.06.2019 г..

Компания: ПАО "МОЭСК"

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