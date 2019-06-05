ФСК ЕЭС обеспечит выдачу до 140 МВт мощности для развития особой экономической зоны "Калуга"

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершила работы первого этапа технологического присоединения особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Калуга». В соответствии с договором потребитель получил 20 МВт электрической мощности. Это позволило ввести в строй третью очередь нового тепличного комплекса холдинга «Агро-Инвест» с ростом объема производства до 35 тыс. тонн овощей в год. До 2021 года ФСК ЕЭС планирует увеличить до 140 МВт объемы мощности, выдаваемой ОЭЗ «Калуга».



Для электроснабжения резидентов ОЭЗ была выполнена отпайка от линии электропередачи 220 кВ «Литейная – Брянская», обеспечивающей перетоки мощности между энергосистемами Брянской и Калужской областей, со строительством заходов на подстанцию потребителя. Во втором квартале 2019 г. в рамках проекта планируется модернизация систем автоматики ограничения перегрузки оборудования на подстанции 220 кВ «Литейная». В дальнейшем увеличение мощности, выдаваемой потребителю, будет осуществляться без дополнительных технических мероприятий со стороны ФСК ЕЭС.



ОЭЗ «Калуга» создана в 2012 году на территории Людиновского и Боровского районов Калужской области. Общая площадь ОЭЗ составляет свыше 1 тыс. гектаров. Ее резидентами являются круглогодичный тепличный комплекс холдинга «Агро-Инвест», предприятие «Интерфармгласс Калуга», завод по производству древесноволокнистых плит «Кроношпан Калуга» (структура австрийской компании Kronospan), «Карандашная фабрика «Красина» и др.