Комиэнерго подключит к сетям "Холмы" в пригороде Сыктывкара

Филиал МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» (ГК «Россети») обеспечит технологическое присоединение к электрическим сетям нового семейного поселка «Холмы» в пригороде Сыктывкара. На подключение 140 участков под индивидуальную застройку будет направлено 7,5 млн рублей. Все работы ведутся хозяйственным способом – для этого привлечены дополнительные бригады из других районов.



Сегодня будущие новоселы уже заключили с «Комиэнерго» 66 договоров на технологическое присоединение. Для подключения семейного поселка «Холмы» энергетики строят 3 км воздушных линий 0,4-10 кВ на железобетонных опорах, монтируют самонесущий изолированный провод, устанавливают КТП 10/0,4 кВ. Все работы планируется завершить до конца августа этого года.



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С начала 2019 года филиал «Комиэнерго» исполнил 1 тыс. договоров на технологическое присоединение объектов на сумму 12 млн. руб. с заявленной максимальной мощностью 28 МВт.