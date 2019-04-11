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Мероприятия

"Псковский кабельный завод" отметит свой юбилей

Псковский кабельный завод отметит свой юбилей

5 июня 2019, 09:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: ПСКОВКАБЕЛЬ, SKT, СКТ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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6 июня 2019 года исполняется 55 лет ведущему производителю кабельной продукции северо-западного региона России – АО «Псковский кабельный завод». В свою очередь, это первая праздничная дата для организации ООО «Современные кабельные технологии», которая на данный момент управляет предприятием.

В этот день на заводе состоится торжественное мероприятие, на котором решено продолжить добрую традицию и отметить трудовые династии, передовиков и ветеранов труда. Кроме того, заслуженные деятели отрасли – сотрудники Псковского кабельного завода получат почетные награды Некоммерческого партнерства производителей кабельной продукции «Международная ассоциация «Электрокабель».

Трудовой коллектив завода составляют работники, которые более половины жизни посвятили предприятию:

  • 21 человек имеет трудовой стаж на заводе свыше 35 лет;
  • 31 человек - свыше 25 лет;
  • 6 семей носят почетное звание трудовой династии предприятия.

 

Информационная справка

С января 2019 года на базе имущественного комплекса Псковского кабельного завода свою деятельность по производству кабельной продукции осуществляет компания ООО «Современный кабельные технологии», входящая в состав ГК AKRON HOLDING.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: "Псковкабель"

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