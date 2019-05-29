Рязаньэнерго: новые мощности для развития туристической инфраструктуры региона

В рамках деятельности по технологическому присоединению потребителей к электросетям филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго» обеспечил 1,43 МВт мощности для спортивно-туристического комплекса «Экопарк Поляны», открывшегося 1 июня в районе поселка Варские Рязанской области.



Объект площадью более 500 га расположен в непосредственной близости от заповедных Мещерских лесов и озер и входит в состав туристско-рекреационного кластера «Рязанский». На его территории ведется создание широкой инфраструктуры для активного семейного отдыха: размещены комфортабельные гостиничные корпуса и объекты ресторанного сервиса, клуб спортивного ориентирования, оборудованы беговые и лыжные трассы, биатлонный комплекс и детские площадки. В перспективе здесь будет построен комплекс оздоровительных терм с открытым бассейном, парк качелей для детей и взрослых, экофермы, многофункциональные спортивные площадки. Снабжать экопарк электроэнергией будет подстанция Рязаньэнерго 110 кВ «Поляны».



Содействие реализации социально значимых инвестиционных проектов Рязанской области – в числе приоритетных задач для энергетиков, поэтому сотрудники филиала продолжат своевременно и качественно выполнять свои обязательства по подключению потребителей, в том числе ведущих деятельность по созданию комфортных зон отдыха, развитию регионального спорта и туризма.