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Модернизация

37 километров ЛЭП отремонтировали энергетики в юго-западном районе Кубани

37 километров ЛЭП отремонтировали энергетики в юго-западном районе Кубани

6 июня 2019, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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С начала 2019 года Юго-Западный филиал ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») выполнил ремонт восьми воздушных линий электропередачи 35-110 кВ общей протяженностью 37 км в Новороссийском, Анапском, Геленджикском и Абинском районах Краснодарского края. На эти цели было направлено 8 миллионов рублей.

Энергетики заменили 5,5 тысяч дефектных изоляторов на высоковольтных линиях электропередачи. Для защиты линий от разрушительного воздействия атмосферных перенапряжений заменили 26 км грозозащитного троса. Расчистили от древесно-кустарниковой растительности более 217 га просек.

– Капитальный ремонт ЛЭП позволит повысить срок эксплуатации существующей схемы электроснабжения, снизить вероятность возникновения технологических нарушений, а значит – обеспечить высокую надежность электроснабжения потребителей в период максимальных нагрузок, – пояснил начальник службы линий Юго-Западного филиала Кубаньэнерго Григорий Читая.

Всего в рамках ремонтной программы Кубаньэнерго планирует освоить еще порядка 13 млн рублей на ремонт воздушных линий электропередачи юго-западного энергорайона.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"

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