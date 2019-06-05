Фторэластомеры, используемые в производстве высоковольтных кабелей для электромобилей

Компания AGC Chemicals Americas Inc. предлагает фторэластомеры серии AFLAS® 159E для изоляции высоковольтных силовых кабелей, используемых в электромобилях и гибридных транспортных средствах. Этот современный изоляционный материал в сочетании с алюминиевыми и медными токопроводящими жилами обеспечивает создание кабельных систем, превосходящих по своим эксплуатационным свойствам традиционные системы, изолированные материалом на основе силоксанового каучука или сшитого полиэтилена.

Для достижения требуемых изоляционных свойств необходимо меньшее количество материала, поэтому кабельные системы высокого и сверхвысокого напряжения, выполненные с изоляцией типа AFLAS® 159E, имеют меньший диаметр, легче по весу и более гибкие, чем кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. Кроме того, материал AFLAS® 159E демонстрирует высокое удельное электрическое сопротивление, способен надёжным образом сохранять свои эксплуатационные свойства при температурах до 200ºС и не воспламеняется. Этот фторполимер устойчив к вибрации, воздействию кислот, растворителей, озона и пара. Материал выдерживает воздействие аминосодержащих добавок в маслах и трансмиссионных жидкостях. Фторэластомеры серии AFLAS® - это сополимеры тетрафторэтилена и пропилена с высокими молекулярными массами, которые придают изготовленным из них изделиям уникальные свойства, превосходящие аналогичные характеристики традиционных фторэластомеров типа FKM. Фторэластомеры серии AFLAS® легко поддаются компаундированию в открытых вальцах и закрытых смесителях, после чего они перерабатываются в готовые элементы и изделия с использованием технологий прессования, литья под давлением, экструзии и календрования. AGC Chemicals Americas Inc. – дочерняя компания мультинациональной корпорации AGC Inc. и один из крупнейших в мире производителей стекла, электронных дисплеев и химических продуктов. Компания была образована в 2004 году путём слияния дочерних компаний Asahi Glass Fluoropolymers USA и AGC Chemicals.