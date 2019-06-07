Александр Новак: “Мы были, есть и будем надежными поставщиками энергоресурсов”

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак выступил в рамках панельной сессии “Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности” на ПМЭФ-2019. Глава Минэнерго России рассказал, в каком состоянии сейчас находится мировой нефтяной рынок, какие факторы на него влияют, о развитии торгово-экономических отношений с Саудовской Аравией, а также об улучшении ситуации на нефтепроводе “Дружба”.

Говоря о ходе сделки об ограничении добычи между странами ОПЕК и не-ОПЕК, Александр Новак отметил одобрение эффекта от сделки большинством экспертов отрасли.

“Тот кризис, который был в 2014 году, был преодолен, инвестиции вернулись. Сделка показала свою эффективность, это очень хороший инструмент, позволяющий реагировать на эти неопределенности”, - подчеркнул он.

Несмотря на это, на рынок продолжает оказывать негативный эффект ряд факторов неопределенности.

“Каждую неделю появляются новости, влияющие на рынок. Те же торговые войны, экспортные пошлины - это может повлечь за собой существенное снижение темпов роста экономики и, следовательно, снизить спрос на энергоресурсы”, - заметил он.

Большие неопределенности для рынка, в частности, создают действия Соединенных Штатов Америки, подчеркнул Министр. Он рассказал, что на сегодня США суммарно ввели около 8 тыс. санкций.

“Эта «дубинка», которой размахивают на все стороны. И нам нужно принимать меры, которые позволят от нее отмахиваться. К примеру, в плане расчетов между государствами, нам нужно искать новые инструменты и механизмы расчетов, кроме доллара США, иначе любой может попасть под санкции”, - отметил Александр Новак.

Министр также оценил, какой эффект на добычу и спрос оказывают торговые войны и санкции в 2019 году.

“Ограничения могут замедлить спрос в этом году до 1 млн баррелей. Если бы не сделка ОПЕК, мы бы увидели другие инвестиции в отрасль. Приведу пример: если до кризиса 2014 года объем инвестиций в отрасль составлял $900 млрд в год, то в период 2015 года падение было в два раза, до $500 млрд. Сейчас инвестиции выросли до $550-600 млрд в год, тем не менее, это позволяет обеспечивать предложение на рынке, превышающее существующий спрос”, - отметил Александр Новак.

Балансировать мировой нефтяной рынок удается не без помощи других стран, в частности, Саудовской Аравии, продолжил Министр.

“Буквально вчера мы сверили часы с Министром энергетики Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом, мы договорились, что будем принимать скоординированные действия, предлагать свои решения другим участникам соглашения”, - рассказал он.

В целом, между энергетическими ведомствами России и Саудовской Аравии сложились доверительные деловые отношения. Александр Новак отметил, что на данный момент страны ведут работу по порядка 25 совместным проектам.

“Это проекты на десятки миллиардов долларов возможных инвестиций - проекты в области СПГ, нефтегазохимии, в создании совместных научных центров и многие другие. Уже вложено $2 млрд в совместные проекты, надеюсь, что и дальше наши отношения будут развиваться”, - заверил он.

Отвечая на вопрос про стабильность поставок российской нефти европейским покупателям, Александр Новак подчеркнул, что Россия продолжит выполнять все обязательства перед своими партнерами.

“Мы были, есть и будем надежными поставщиками энергоресурсов. То, что произошло на нефтепроводе “Дружба” - это форс-мажор. Ситуация на “Дружбе” говорит о том, что для обеспечения безопасности поставок нам нужно еще больше внимания уделять контролю за качеством, чтобы не было свободного доступа к трубопроводу.”, - добавил он.

Для улучшения ситуации на нефтепроводе Минэнерго России и отраслевые компании предприняли ряд важных мер, отметил Александр Новак.