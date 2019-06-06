Крупные инвестиционные проекты по теплоснабжению будут реализованы в Тульской области и Алтайском крае

Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, направленные на совместную реализацию проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры, подписали правительство Тульской области и ПАО «Квадра» и правительство Алтайского края и ООО «Сибирская генерирующая компания». Церемония подписания состоялась во время Петербургского международного экономического форума 6 июня, на ней присутствовал глава Минстроя России Владимир Якушев.

В подписании приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ПАО «Квадра» Семен Сазонов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» Степан Солженицын.

«Минстрой России всегда поддерживает положительные примеры государственно-частного партнерства, и соглашения, которые были сегодня подписаны – это те случаи, когда бизнес и власть нашли точки взаимодействия, для того чтобы в конечном итоге решать вопросы граждан. Основными результми этих проектов станут - повышение технологической эффективности объектов инфраструктуры, экономические и экологические эффекты», - подчеркнул министр.

В соответствии с соглашением, подписанным между Тульской областью и ПАО «Квадра», одним из путей повышения надежности и эффективности теплоснабжения региона станет замещение старых генерирующих мощностей в Новомосковске и Алексине новыми высокотехнологичными пароводогрейными котельными. Ориентировочная стоимость инвестиционного проекта – 1 млрд рублей.

В свою очередь Сибирская генерирующая компания взяла на себя обязательства по обновлению системы теплоснабжения городов Алтайского края - Барнаула, Бийска и Рубцовска. Также соглашение предусматривает возможность начала работы СГК в сфере теплоснабжения города Яровое. Соглашение будет направлено и на реализацию ранее достигнутых договоренностей сторон, в частности по развитию теплоснабжения г. Барнаула. Предполагается, что объем инвестиций, которые компания направит на обновление системы теплоснабжения краевой столицы составит 7,8 млрд рублей, выполнение инвестиционного плана рассчитано на период до 2023 года.