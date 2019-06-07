Павел Ливинский и Александр Бречалов подвели итоги консолидации электросетей Удмуртской Республики

В ходе второго дня ПМЭФ-2019 генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в рамках рабочей встречи обсудили вопросы консолидации электросетевого комплекса Удмуртии.

В 2018 году в ходе совместной работы Правительства Удмуртской Республики и группы «Россети» был консолидирован актив - АО «Ижевские электрические сети» (АО «ИЭС»), а сегодня, 7 июня 2019 года, Совет директоров дочерней структуры «Россетей» - «Россети Центра и Приволжья» - одобрил сделку по приобретению имущества муниципального предприятия «Воткинские городские электрические сети» (ВГЭС).

«Консолидация электросетевого хозяйства Удмуртии в совокупности затрагивает интересы и решает вопросы всех сторон: региона, компании и конечного потребителя. В прошлом году продажа «Россети Центра и Приволжья» всего имущественного комплекса АО «Ижевские электрические сети» стала крупнейшей сделкой на рынке региональной приватизации страны, принесла 3 млрд рублей в бюджет Удмуртии, рост налоговых поступлений на 40%. Для электросетевых компаний процесс несет повышение операционной эффективности и, как правило, снижение операционных расходов на 60 млн. рублей в год. Для конечного потребителя – повышение надежности электроснабжения и качества обслуживания через развитие интерактивных сервисов», - отметил Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

"Сотрудничество с Республикой Удмуртия в части консолидации является образцовым - с подписанием соглашения о приобретении электросетей в Воткинске мы собрали у себя на балансе все 100% сетевых активов, находившихся в государственной собственности. Для потребителя это означает, что, во-первых, из тарифа исключаются задублированные расходы на содержание и управление сетевой инфраструктурой, а, во-вторых, теперь за качество и безаварийность электроснабжения перед ним отвечает один из глобальных лидеров по надежности - компания "Россети", - прокомментировал подписание соглашения Павел Ливинский.