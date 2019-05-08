Получи бесплатно бестселлер от МЕТАКЛЭЙ!

Пример вопросов из анкетирования

Базовая ценность компании МЕТАКЛЭЙ – клиентоориентированность и ваше экспертное мнение очень важно для нас!



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Эта книга поможет вам стать экспертом в области жестких переговоров и найти ответы на вопросы: что и как следует говорить? Как вести оппонента с помощью правильно поставленных вопросов? Как противостоять противнику, использующему давление и манипуляции?



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