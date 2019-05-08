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Мероприятия

Получи бесплатно бестселлер от МЕТАКЛЭЙ!

Получи бесплатно бестселлер от МЕТАКЛЭЙ!

7 июня 2019, 14:10
Рубрика: Мероприятия
Метки: МЕТАКЛЭЙ
Отрасль: Материалы для КПП 

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277 просмотров

Пример вопросов из анкетирования

Пример вопросов из анкетирования

Базовая ценность компании МЕТАКЛЭЙ – клиентоориентированность и ваше экспертное мнение очень важно для нас!

Помогите нам стать еще лучше, а мы поделимся с вами одной из самых полезных бизнес-книг корпоративной библиотеки МЕТАКЛЭЙ.

Заполните простую анкету и получите ссылку на бесплатное скачивание бестселлера 2019 года.

Эта книга поможет вам стать экспертом в области жестких переговоров и найти ответы на вопросы: что и как следует говорить? Как вести оппонента с помощью правильно поставленных вопросов? Как противостоять противнику, использующему давление и манипуляции?

Давайте расти в профессиональном плане вместе!

Ответить на вопросы анкеты и скачать бизнес-книгу можно здесь.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: АО "МЕТАКЛЭЙ"

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