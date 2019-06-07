Состоялась встреча Александра Новака с Федеральным Министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак «на полях» ПМЭФ-2019 встретился с Федеральным Министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером.

Стороны обсудили вопрос транзита российского газа по территории Украины. Российский Министр также напомнил, что, несмотря на всяческое противодействие и новые риски, продолжается реализация проекта газопровода «Северный поток-2». На конец мая 2019 г. уже уложен 1391 км труб –57%, при общей протяженности двух ниток газопровода 2 448 км.