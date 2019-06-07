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Встречи

Состоялась встреча Александра Новака с Федеральным Министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером

Состоялась встреча Александра Новака с Федеральным Министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером

7 июня 2019, 15:00
Рубрика: Встречи
Метки: ПМЭФ-2019, МИНЭНЕРГО, ФРГ
Отрасль: Электроэнергетика 

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ПМЭФ-2019, Минэнерго, ФРГ

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак «на полях» ПМЭФ-2019 встретился с Федеральным Министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером.

Стороны обсудили вопрос транзита российского газа по территории Украины. Российский Министр также напомнил, что, несмотря на всяческое противодействие и новые риски, продолжается реализация проекта газопровода «Северный поток-2». На конец мая 2019 г. уже уложен 1391 км труб –57%, при общей протяженности двух ниток газопровода 2 448 км.

«Что касается поправок в «газовую директиву» ЕС, распространяющих ее действие на территориальное море стран ЕС, предварительный анализ показывает, что есть несколько вариантов адаптации проекта «Северный поток-2» к новым требованиям. Их изучают эксперты», - подчеркнул Александр Новак.

Компания: Министерство энергетики РФ

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Эта новость часть сюжета ПМЭФ 2019
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